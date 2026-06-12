II fatto è accaduto allo stadio Atzeca prima del match inaugurale del torneo tra Messico e Sudafrica.

Ieri, 11 giugno 2026, è iniziato ufficialmente il Mondiale col match d’apertura tra Messico e Sudafrica allo stadio Atzeca. Prima dell’inizio della partita un giornalista si è reso protagonista di un gesto diventato virale (c’entra la cantante Shakira).

Mondiali 2026, giornalista lascia la diretta per farsi un selfie con Shakira

I Mondiali di calcio 2026 sono ufficialmente partiti.

Il match di apertura si è disputato allo stadio Atzeca tra Messico e Sudafrica, match terminato con il punteggio di 2 a 0 per i messicani. Prima della partita però, il giornalista di DS sport ha interrotto la diretta… per correre a farsi un selfie con Shakira! Stiamo parlando del reporter argentino Marcelo Benedetto che, non appena ha visto la cantante colombiana, non ci ha pensato due volte, ha mollato la diretta ed è corso da lei per farsi una foto.

Il giornalista è riuscito nel suo scopo, con Shakira che ha acconsentito allo scatto. Il tutto è stato ripreso in diretta, con i colleghi in studio divertiti, come anche il pubblico da casa.

Marcelo Benedetto: non è la prima volta

Il gesto di Marcelo Benedetto è diventato virale, col giornalista che pur di farsi un selfie con Shakira ha mollato la diretta.

In realtà non è la prima volta, durante la finale di Champions League del 2021 si è reso protagonista di una situazione simile, questa volta con Dua Lipa.