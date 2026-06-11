Sport in lutto, è morto a 42 anni Charlie Dalin: chi era l’uomo dei record

Annunciata la morte del velista francese: protagonista del Vendée Globe, ha lasciato il segno tra record e resilienza.

Charlie Dalin, tra i più talentuosi velisti oceanici della sua generazione, è morto a 42 anni dopo una lunga malattia. Vincitore del Vendée Globe e autore di prestazioni record, ha lasciato un segno profondo nello sport, nello specifico nella vela internazionale. La sua storia unisce successo sportivo e straordinaria determinazione personale.

La carriera di Charlie Dalin

La carriera di Dalin era già segnata da risultati di alto livello: nel 2021 aveva concluso per primo la regata ma era stato classificato secondo a causa del sistema di compensazioni che premiò Yannick Bestaven per il soccorso a Kévin Escoffier. Nel 2022 aveva già vinto il Vendée Arctique e nel 2019 la Transat Jacques Vabre, confermandosi tra i più completi velisti oceanici della sua generazione.

Il suo talento gli è valso anche il riconoscimento di “Velista dell’Anno” da parte della Federazione francese e di quella internazionale.

Negli ultimi anni la sua lotta contro la malattia è stata accompagnata da una forte determinazione, tanto da essere considerato un simbolo di resilienza anche al di fuori dello sport. Come lui stesso aveva confidato: “Mi fa bene parlarne“.

Aveva anche raccontato il desiderio di tornare in mare: “Sto facendo tutto il possibile per poter tornare a navigare, sulle nostre splendide acque, sulle nostre splendide barche”.

La sua storia ha ispirato colleghi e appassionati, tra cui la velista Francesca Clapcich, che ha ricordato: “Le leggende non vivono solo sulla terra, le leggende vivono per sempre“. Dalin ha inoltre lasciato un libro autobiografico, La force du destin, testimonianza della sua battaglia personale e sportiva. La sua eredità rimane anche nella barca oggi in gara, portata avanti da Sam Goodchild, simbolo della continuità di un progetto costruito con dedizione e visione.

Sport in lutto, è morto a 42 anni Charlie Dalin: chi era l’uomo dei record

Il mondo della vela internazionale è stato colpito dalla morte di Charlie Dalin, skipper francese e vincitore dell’ultima edizione del Vendée Globe, scomparso a 42 anni a Quimper a causa di un tumore gastrointestinale. La notizia è stata diffusa dagli organizzatori della regata, generando profonda commozione in Francia e nell’intero ambiente nautico. Anche il Presidente Emmanuel Macron ha voluto ricordarlo definendolo “un marinaio straordinario, un raro esempio di coraggio e un faro in mare aperto“.

La moglie Perrine Le Pape ha annunciato la perdita con parole cariche di dolore: “È con profondo dolore che io e la mia famiglia annunciamo la scomparsa di mio marito, Charlie Dalin, a seguito di una lunga malattia“, chiedendo inoltre riservatezza per familiari e amici.

Dalin conviveva con la diagnosi dal 2023, mantenendo il massimo riserbo per proseguire la sua carriera sportiva. Nell’edizione 2024-2025 del Vendée Globe, considerato l’“Everest della vela”, ha compiuto un’impresa straordinaria a bordo del monoscafo MACIF Santé Prévoyance, completando il giro del mondo in solitaria e senza assistenza in 64 giorni, 19 ore e 22 minuti. Un tempo che gli ha permesso di migliorare di circa dieci giorni il record precedente di Armel Le Cléac’h.