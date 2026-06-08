Calciomercato estivo: tutte le ultime novità e i movimenti di mercato

Il calciomercato 2026 si scalda con trasferimenti ufficiali e trattative in corso. Scopri tutte le ultime novità e i movimenti di mercato.

Il calciomercato estivo 2026 è in pieno fermento con numerose trattative in corso e alcuni trasferimenti già ufficializzati. Tra i movimenti più significativi, spiccano le decisioni di alcuni club di punta e le mosse strategiche di allenatori e dirigenti. In questo articolo, esploriamo le ultime novità e le operazioni più clamorose che stanno ridefinendo il panorama calcistico.

Tra le notizie più rilevanti, spicca l’ufficializzazione di Vincenzo Italiano come nuovo allenatore del Besiktas. L’ex tecnico del Bologna ha firmato un contratto fino al 2028, segnando l’inizio di una nuova avventura in Turchia. Nel frattempo, il Real Madrid continua a inseguire Michael Olise del Bayern Monaco, nonostante la resistenza del club tedesco.

Florentino Perez, presidente del Real, ha promesso un colpo da 150 milioni di euro, ma i bavaresi hanno chiarito che Olise non è in vendita.

Le mosse strategiche dei club italiani

In Italia, la Juventus sta valutando diverse opzioni per il ruolo di portiere. Oltre a Dibu Martinez, i bianconeri sono interessati anche a Guglielmo Vicario.

La trattativa per Martinez potrebbe concludersi la prossima settimana, con un costo del cartellino stimato intorno ai 5 milioni di euro. Tuttavia, l’ingaggio dell’argentino, pari a 7 milioni netti, potrebbe rappresentare un ostacolo. Vicario, dal canto suo, ha un cartellino valutato 15 milioni di euro.

Il Napoli continua a insistere per Mario Gila, difensore della Lazio, nonostante la resistenza del club romano. La volontà dello spagnolo di trasferirsi a Napoli potrebbe giocare un ruolo decisivo nella trattativa. Nel frattempo, l’Inter ha riaccolto Aleksandar Stankovic, esercitando il diritto di ricompra dal Club Bruges. Il futuro del centrocampista, tuttavia, resta incerto, con diverse offerte europee in arrivo.

Le trattative più calde del mercato estivo

L’Atletico Madrid è alla ricerca di un terzino sinistro e ha puntato su Marc Cucurella del Chelsea. L’arrivo dello spagnolo potrebbe spingere Matteo Ruggeri verso l’addio. L’ex atalantino, acquistato per 17 milioni di euro, ha un valore di mercato attuale di 28 milioni. La cessione di Ruggeri potrebbe finanziare l’acquisto di Cucurella, ma la situazione è ancora in evoluzione.

La Roma è in competizione con la Juventus per Brahim Diaz, ex Milan. I giallorossi hanno avuto nuovi contatti con il padre-agente del calciatore, ma il marocchino non è ancora convinto di lasciare il Real Madrid. Nel frattempo, il Como sta tentando di acquisire Andrea Cambiaso dalla Juventus, ma la distanza tra le parti è ancora significativa.

Le sorprese del mercato estivo

Il Fenerbahce è alla caccia di Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter. Il club turco, guidato dal candidato alla presidenza Hakan Safi, vorrebbe portare in Turchia anche Mason Greenwood. Tuttavia, l’Inter considera Calhanoglu fondamentale per il proprio progetto sportivo. In casa nerazzurra non c’è preoccupazione circa il futuro del turco, nonostante l’interesse internazionale.

Il Sassuolo è vicino all’accordo con Alberto Aquilani, ex allenatore del Catanzaro. L’intesa definitiva tra le parti potrebbe arrivare nelle prossime ore. Nel frattempo, la Fiorentina ha trovato l’accordo con Fabio Grosso per un biennale. L’ex allenatore della Viola è pronto a iniziare una nuova avventura sulla panchina del club toscano.

Il calciomercato estivo 2026 continua a riservare sorprese e colpi di scena. Con le trattative in corso e i trasferimenti ufficiali, il panorama calcistico si prepara a una nuova stagione ricca di emozioni e sfide.