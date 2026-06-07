Finale Roland Garros 2026: Cobolli sfida Zverev tra precedenti, ranking e il sostegno di Russell Crowe

La finale del Roland Garros 2026 mette di fronte Flavio Cobolli e Alexander Zverev sul Court Philippe Chatrier: per uno sarà il primo Slam, con lo zoccolo duro dei precedenti a favore di Zverev e il sostegno social di Russell Crowe.

La quinta settimana del Roland Garros porta a Parigi una finale inedita per il pubblico italiano: Flavio Cobolli sfida Alexander Zverev per il titolo del torneo. L’appuntamento è fissato per domenica 7 giugno, con il match in programma alle 15 sul Court Philippe Chatrier. Tra i dettagli che hanno accompagnato la vigilia c’è anche un curioso episodio extra-tennistico: l’attore Russell Crowe ha pubblicato un messaggio di sostegno per Zverev, mostrando una pallina firmata Roland Garros e augurando al tedesco buona fortuna con la frase “Sascha, sappiamo che farai del tuo meglio, buona fortuna”.

Questa finale assume significati diversi per i due giocatori: per Cobolli è la prima finale a livello major, mentre per Zverev rappresenta il quarto tentativo di conquistare uno Slam. Entrambi condividono il sogno di alzare il primo trofeo Major della carriera, ma vi arrivano con percorsi e premesse differenti.

Il percorso fino alla finale e il ritiro che ha agevolato Cobolli

La strada di Flavio Cobolli verso l’ultimo atto del Roland Garros 2026 ha avuto momenti di grande intensità e anche circostanze favorevoli: il fiorentino non ha dovuto giocare la semifinale a causa del ritiro di Matteo Arnaldifermato da un virus nelle ore precedenti all’incontro, che ha consegnato a Cobolli il posto in finale.

Prima di arrivare all’atto conclusivo, l’azzurro si è imposto su avversari come Pellegrino, Wu, Tien, Svajda e Auger-Aliassime, dimostrando continuità e capacità di passare i turni su terra.

Al contrario, Alexander Zverev ha dovuto faticare maggiormente nelle fasi decisive: in semifinale ha piegato Jakub Mensik in quattro set con il punteggio di 7-5, 6-2, 3-6, 6-3, impiegando quasi tre ore (due ore e 59 minuti) sul Philippe Chatrier. Nel suo percorso verso la finale Zverev ha eliminato giocatori come Bonzi, Machac, Halys, De Jong e Jodar, arrivando a Parigi con la voglia di interrompere una serie negativa nelle finali Major.

Precedenti, storia degli scontri e implicazioni del confronto

I due si sono affrontati in campo ufficiale quattro volte, e il bilancio pende a favore del tedesco: Zverev conduce 3-1 nei precedenti. L’ultimo incrocio risale al 30 aprile a Madridnei quarti del Masters 1000, quando Zverev si è imposto 6-1, 6-4. La singola vittoria di Cobolli contro il tedesco è arrivata invece a Monaco di Bavieradove il toscano vinse in due set con il punteggio di 6-3, 6-3 e raggiunse la finale del torneo in Germania.

Per Zverev questa sarà la sua quarta finale Majorin precedenza aveva perso negli atti conclusivi contro giocatori come Dominic Thiem (US Open 2026), Carlos Alcaraz (Roland Garros 2026) e Jannik Sinner (Australian Open 2026). La statistica delle finali perse crea una narrazione di rincorsa per il tedesco, che a Parigi tenterà di rompere quella che molti chiamano già una maledizione.

Ranking e ricadute in chiave classifica

L’approdo in finale ha già avuto un impatto sulla classifica di Cobolli: il passaggio al match conclusivo gli ha garantito il ritorno tra i top-10, con 3.540 punti consolidati. Se il giovane azzurro dovesse alzare il trofeo sullo sconfinato rosso parigino, il salto sarebbe considerevole: vincendo il titolo salirebbe fino alla quinta posizione con 4.240 punti. Per Zverev, oltre al prestigio del titolo, c’è la concreta opportunità di rendere meno amara la sequenza di finali perse e di incrementare il proprio bottino punti.

Copertura televisiva, orario e palinsesto

La finale è prevista per domenica 7 giugno alle 15 e sarà visibile in diretta su più piattaforme. In chiaro il match sarà trasmesso sul canale Novementre la copertura in streaming e pay include servizi come Discovery+HBO MaxEurosport 1DAZNTimVision e Prime Video Channels. La diffusione su diverse piattaforme assicura la possibilità di seguire l’incontro sia su televisione tradizionale che via web.

La finale tra Cobolli e Zverev rappresenta un capitolo importante del Roland Garros 2026c’è in palio il primo titolo Major per uno dei due protagonisti, la chance di Zverev di riscattare precedenti delusioni e la possibilità per l’Italia di inserire un nuovo nome nella lista dei finalisti Slam. Sul piano umano e mediatico non mancano elementi di curiosità, dal messaggio di Russell Crowe fino alle storie personali dei contendenti, rendendo l’appuntamento sul Court Philippe Chatrier un evento seguito con grande attenzione.