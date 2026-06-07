Agguato in piazza Volta: giovane ferito in modo grave nella notte

Nella notte tra il 6 e il 7 giugno, un giovane tunisino di 19 anni è stato accoltellato in piazza Volta a Como. Le sue condizioni sono critiche e l'aggressore è ancora ricercato.

Nella notte tra il 6 e il 7 giugno, un giovane di 19 anni originario della Tunisia è stato vittima di un brutale accoltellamento in piazza Volta a Como. La centralissima piazza, cuore della movida cittadina, era ancora affollata quando, intorno alle 1.30è scaturita una violenta lite che ha portato all’aggressione. Il giovane, ferito in modo grave al ventre, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Annadove è stato sottoposto a un intervento chirurgico.

Le sue condizioni rimangono critiche e la prognosi è riservata.

L’aggressione e la fuga dell’aggressore

L’aggressione è avvenuta in un contesto di grande confusione, con la piazza ancora gremita di persone. Il giovane è stato colpito da due coltellate al ventre, ferite che hanno richiesto un intervento immediato per fermare l’emorragia. I primi soccorsi sono stati prestati dai carabinieri della radiomobile di Comoche hanno allertato il 118.

L’aggressore, tuttavia, è riuscito a dileguarsi tra la folla, rendendo difficile la sua identificazione.

Le indagini dei carabinieri

Le forze dell’ordine stanno conducendo un’indagine approfondita per identificare l’aggressore. Sono state raccolte le prime testimonianze dei presenti e si stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza. I carabinieri sperano di poter ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare il responsabile il prima possibile.

La fuga dell’aggressore ha complicato le indagini, ma le autorità sono determinate a fare chiarezza su quanto accaduto.

La reazione della comunità

L’accaduto ha scosso la comunità di Como, soprattutto considerando che l’aggressione è avvenuta in una delle piazze più frequentate della città. Le urla dei presenti hanno allertato molti testimoni, che hanno immediatamente chiamato il 112. La rapidità dei soccorsi è stata cruciale per salvare la vita del giovane, ma la gravità delle sue condizioni rimane una preoccupazione costante. La comunità si stringe intorno alla vittima e alle sue famiglie, sperando in un pronto recupero.

L’accaduto solleva anche interrogativi sulla sicurezza nelle aree di movida, soprattutto durante le ore notturne. Le autorità stanno valutando se adottare misure aggiuntive per prevenire episodi simili in futuro. Nel frattempo, l’indagine continua e le speranze sono tutte rivolte alla rapida identificazione dell’aggressore e al recupero del giovane ferito.