Manifestazione a Amendolara e pressione per il sequestro preventivo delle aziende

A Amendolara migliaia di persone, sindacati e esponenti politici hanno sfilato dopo la strage dei quattro braccianti. Sul tavolo le proposte per rafforzare la legge sul caporalato, la richiesta di tutela per le vittime e i dubbi sull'impiego dei fondi del Pnrr per gli insediamenti abusivi.

La costa di Marina di Amendolara è diventata il punto di convergenza di una mobilitazione che ha raccolto migliaia di persone dopo l’uccisione di quattro braccianti. La manifestazione è stata promossa da sindacati nazionali e ha visto la partecipazione di rappresentanti politici e associazioni, in un corteo che ha voluto trasformare il dolore in richiesta di responsabilità e cambiamento.

Tra i temi emersi predominano la necessità di regole più severe contro lo sfruttamento e la tutela delle vittime.

Il corteo, le personalità presenti e il gesto nei luoghi della strage

Alla manifestazione hanno preso parte i segretari nazionali della Cgil e della Flai, insieme a delegazioni di lavoratori stranieri e molte associazioni. Erano presenti la segretaria del Partito Democratico Elly Schleinil segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoiannila vicepresidente del Movimento 5 Stelle Vittoria Baldino e l’europarlamentare Pasquale Tridico.

Prima della partenza del corteo, i segretari Landini e Mininni hanno deposto due corone di fiori nell’area di servizio dove è avvenuta la strage, situata a circa 1 km dal punto di partenza del corteo, per ricordare le vittime e segnare il luogo come punto di richiesta di verità.

Voci dal palco e slogan in marcia

Nel corso della manifestazione sono risuonate parole di condanna e appelli alla coscienza civile. Il segretario della Cgil ha chiesto «una rivolta morale e sociale» per non continuare a far finta di non vedere lo sfruttamento nel lavoro agricolo e in altri settori. Tra i cori e gli striscioni, le richieste operative hanno affiancato la denuncia morale del fenomeno: si è chiesto lavoro regolare, sicurezza e il superamento di pratiche che riducono persone a condizioni disumane.

Le proposte politiche e le richieste normative avanzate

Tra le istanze più nette emerse durante la manifestazione c’è quella di rafforzare la legge sul caporalatoin particolare con la previsione del sequestro preventivo delle aziende che impiegano lavoratori sfruttati. La segretaria del Pd ha sostenuto che «bisognerebbe rafforzare la legge sul caporalato non soltanto mettendo più risorse e assicurando che sia attuata fino in fondo ma anche prevedendo il sequestro preventivo delle aziende che impiegano lavoratori sfruttati e vittime di caporalato». La proposta si inserisce in un quadro di richieste che includono anche percorsi di assistenza per le vittime, con soluzioni abitative, formazione e supporto legale e sanitario.

Accuse di responsabilità aziendali e ruolo del padronato

Nel dibattito politico è stata ribadita l’idea che non si possa limitarsi a parlare solo di caporalato: «Non si può più parlare soltanto di caporalato, ma bisogna parlare del padronato», ha affermato la segretaria del Pd, sottolineando come le indagini possano far emergere responsabilità più ampie rispetto ai due fermati già individuati. L’attenzione si è così spostata anche sulle pratiche di assunzione e sulla possibile connivenza di alcune aziende che beneficerebbero di uno sfruttamento diffuso.

Accertamenti giudiziari e quadro investigativo

Le autorità giudiziarie hanno avviato accertamenti che includono l’ascolto di imprenditori agricoli della zona, fino a Scanzano in Basilicata, per ricostruire il contesto lavorativo in cui operavano sia le vittime sia i due indagati. Gli inquirenti mirano a definire il ruolo reale degli arrestati e a capire se esistano forme di intermediazione che collegano le aziende ai lavoratori impiegati nei campi. Si indaga inoltre su modalità di assunzione, pagamento e orari di lavoro per comprendere l’eventuale presenza di sfruttamento sistemico.

Questioni sul Pnrr e gli insediamenti

Durante il presidio è emerso anche un richiamo alla gestione delle risorse per il superamento degli insediamenti abusivi: la segretaria del Pd ha affermato che il governo aveva a disposizione 200 milioni del Pnrr ma che risultano impiegati poco più di 20ovvero meno del 10% delle risorse previste. Questa osservazione è stata usata per evidenziare come, a parere dei manifestanti e dei partecipanti, la mancata realizzazione di interventi strutturali contribuisca a lasciare molti lavoratori in condizioni precarie.

La mobilitazione a Amendolara ha dunque intrecciato memoria delle vittime, richieste legislative e pressione sull’azione giudiziaria e amministrativa. La piazza ha chiesto che la tragedia non rimanga un episodio isolato ma diventi il motore di interventi concreti per contrastare lo sfruttamento e garantire protezione a chi denuncia e a chi lavora nei campi.