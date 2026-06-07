Agenzia viaggi Fly Gs pignorata: la storia di un fallimento che ha lasciato decine di clienti senza vacanze

Un'azienda storica del settore turistico ha tradito la fiducia dei suoi clienti, lasciandoli con biglietti fantasma e sogni infranti. Scopri come è finita la Fly Gs di Cinisello Balsamo

In un angolo di via Garibaldi a Cinisello Balsamo, la serranda della storica agenzia di viaggi Fly Gs è rimasta definitivamente abbassata. Ma la storia di questa attività, un tempo simbolo di fiducia e professionalità, non si chiude con la semplice chiusura del negozio. La vetrina, un tempo adornata con immagini di destinazioni esotiche, ora ospita una notifica di pignoramento.

Il locale commerciale, situato nel cuore del centro storico, è stato sequestrato e affidato a un custode giudiziario. La sede sarà presto messa all’asta per soddisfare i creditori, lasciati a bocca asciutta dopo l’improvvisa chiusura dello scorso anno.

Per oltre vent’anni, la Fly Gs è stata un punto di riferimento per i residenti di Cinisello Balsamo.

Gestita da padre e figlio, l’agenzia aveva costruito una solida reputazione basata sulla fiducia e sulla professionalità. Ma a inizio estate del 2026, qualcosa è andato storto. Un cartello provvisorio apparso sulla vetrina annunciava una chiusura temporanea per motivi familiari, con una riapertura prevista per il 10 luglio. Molti clienti, preoccupati per la salute dei titolari, avevano inviato messaggi di vicinanza.

Ma il 10 luglio non è mai arrivato. La saracinesca non si è alzata, i telefoni hanno smesso di squillare e i profili social sono spariti nel nulla.

I biglietti fantasma e le vacanze svanite

Con il passare dei giorni, decine di clienti si sono radunati davanti al civico 45, infuriati e disperati. Il meccanismo scoperto dagli inquirenti era identico per tutti: l’agenzia intascava i saldi dei viaggi, spesso ingenti acconti in contanti o bonifici istantanei, ma non versava il dovuto a tour operator, alberghi e compagnie aeree. Il risultato è stato un incubo per molti clienti.

C’è chi ha scoperto solo all’ultimo che il proprio volo di linea era solo ‘prenotato’ e non emesso, vedendosi costretto a pagare una seconda volta pur di non perdere la partenza. Interi gruppi di amici hanno visto svanire nel nulla pacchetti vacanze per cui avevano risparmiato per mesi. Diversi cittadini di origine straniera hanno perso i risparmi di un anno, destinati ai biglietti per tornare a trovare le famiglie nei paesi d’origine, come il Madagascar.

Il sequestro dei locali e la speranza di un risarcimento

Dopo una raffica di denunce presentate alle forze dell’ordine e i tentativi di rivalsa da parte dei creditori e dei tour operator truffati, la macchina della giustizia civile e penale ha fatto il suo corso. Non potendo rintracciare nell’immediato la liquidità volatilizzata insieme ai titolari, il Tribunale ha disposto il pignoramento immobiliare del negozio di via Garibaldi. Il locale, ora sottratto alla disponibilità dei gestori, verrà gestito da un delegato alla vendita per essere battuto all’asta.

Per le decine di famiglie cinisellesi che hanno visto le proprie ferie trasformate in un incubo finanziario, la vendita delle mura rappresenta l’unica concreta speranza di recuperare, almeno in parte, il denaro sottratto. Prenotare un viaggio in un’agenzia fisica è, nella quasi totalità dei casi, sinonimo di massima tutela e sicurezza per il consumatore. Tuttavia, quando realtà storiche e insospettabili finiscono a compiere gesti imprevedibili, finiscono purtroppo per minare la credibilità di un intero settore.

Come riconoscere un’agenzia viaggi affidabile

Di fronte a storie come quella della Fly Gs, è fondamentale sapere come riconoscere un’agenzia viaggi affidabile. Alcuni consigli utili includono fare una visura camerale per verificare la solidità finanziaria dell’azienda e assicurarsi che non ci siano tentazioni di fuggire con la cassa. Inoltre, è importante verificare la presenza di recensioni e referenze da parte di altri clienti, e preferire agenzie che offrono garanzie e assicurazioni sui viaggi prenotati.

Il comparto del turismo ha sempre fatto del rapporto umano, della trasparenza e della fiducia il suo vero punto di forza. Tuttavia, episodi come quello della Fly Gs ricordano l’importanza di rimanere vigili e informati, per evitare di cadere vittima di truffe e delusioni. La storia di questa agenzia di viaggi è un monito per tutti coloro che si affidano a professionisti del settore, ricordando che la fiducia va conquistata e mantenuta con impegno e trasparenza.