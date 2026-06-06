A Trani tre minori tra i 10 e i 12 anni hanno rubato un’auto parcheggiata e si sono dati alla fuga, dando vita a un inseguimento per le strade del quartiere Sant’Angelo, terminato con un incidente e il successivo intervento della Polizia.

Un altro inseguimento nei giorni scorsi nella provincia

Il caso di Trani si inserisce in un contesto più ampio di interventi delle forze dell’ordine registrati nei giorni scorsi nella provincia.

Tra Valenzano e Bari, infatti, si era verificato un altro inseguimento dopo il mancato arresto a un alt imposto dai carabinieri. Il veicolo coinvolto aveva speronato un’auto dell’Arma, dando origine a una corsa ad alta tensione terminata in via Bruno Buozzi con il fermo del conducente, un uomo di 51 anni originario di Bari e già noto alle autorità.

Anche in questo caso le forze dell’ordine erano riuscite a bloccare il responsabile dopo l’inseguimento e le successive verifiche investigative.

Ragazzini tra i 10 e i 12 anni rubano un’auto a Trani: bloccati dopo la fuga

Come riportato da Bari Today, nella mattinata di sabato 6 giugno, a Trani, tre ragazzini di età compresa tra i 10 e i 12 anni hanno sottratto una Citroen lasciata in sosta in via Superga.

Dopo essere riusciti ad avviare il veicolo, si sono allontanati rapidamente dando inizio a una fuga per le vie della città, in particolare nel quartiere Sant’Angelo. L’episodio ha innescato un inseguimento da parte della Polizia, supportato anche dall’intervento aereo di un elicottero. La corsa si è conclusa quando l’auto rubata ha urtato un altro mezzo, provocando la fine della fuga su strada.

Subito dopo l’impatto, i tre minori avrebbero tentato di scappare a piedi nel quartiere per far perdere le proprie tracce, ma sono stati raggiunti e fermati dagli agenti, con la collaborazione di alcuni residenti. Uno dei ragazzi è stato bloccato immediatamente, mentre gli altri due sono stati rintracciati poco dopo. Tutti sono stati accompagnati negli uffici del commissariato per l’identificazione, mentre proseguono gli accertamenti e le indagini della Squadra Mobile per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.