Il maltempo è sempre più al centro degli interessi delle città della Lombardia, il cambiamento climatico ha portato episodi un tempo limitati ad essere sempre più frequenti ed impattanti e difatti non si è spesso preparati alla loro portata ed è per questo che si verificano disagi ed eventi catastrofici come quello accaduto questa notte.

Le bombe d’acqua, difficili da gestire

Chiamate in gergo “bombe d’acqua” si tratta di violenti acquazzoni di breve durata ma che scaricano sul terreno millimetri di pioggia ben superiori a quanto il terreno riesce a sopportare ed è da qui che nasce il vero problema.

Infatti il drenaggio è limitato ed ecco che l’acqua si re-impossessa delle zone delle città causando disagi alla popolazione che si trova sempre più in difficoltà, anche perché il tempo per reagire e farsi trovare preparati spesso non esiste.

Nubifragio nella notte su Milano, caduti 90 mm d’acqua

Un esempio lampante è il nubifragio che è caduto su Milano, in particolare sulla zona nord, tra Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo e Paderno Dugnano.

Secondo le indagini del Centro Metereologico Lombardo che ha installato un sistema di rilevazione a Cinisello Balsamo sono caduti sino a 90 mm/h.

Un temporale improvviso su Milano città, questo il commento di Marco Granelli su Facebook che spiega come a Cinisello intorno alle 23:55 siano caduti 51 mm d’acqua in un’ora, come riporta MilanoToday.it.

Grande lavoro per i vigili del fuoco che hanno svolto in poche ore oltre 50 interventi. Come segnalato da SkyTG24 per la giornata di ieri, compresa la notte, su Milano era stata segnalata un’allerta gialla, attenzione per i cittadini in prossimità di sottopassi per possibili esondazioni dei fiumi, episodi che si sono poi verificati.