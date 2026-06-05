La minaccia russa alla NATO: il premier britannico avverte di un possibile attacco entro quattro anni

Keir Starmer ha rivelato che la Russia potrebbe attaccare un Paese NATO entro il 2030, basandosi su valutazioni dei servizi segreti. Il governo britannico annuncia un piano decennale di investimenti militari

Il premier britannico Keir Starmer ha lanciato un allarme preoccupante: secondo le valutazioni dei servizi segreti britannici e di altri alleati, la Russia potrebbe attaccare un Paese della NATO entro il 2030. Questa previsione, basata su analisi strategiche, ha spinto il governo britannico a considerare urgente e prioritario l’aumento degli investimenti nella difesa.

La dichiarazione è arrivata durante una visita di Starmer a un produttore di droni nel sud-ovest dell’Inghilterradove ha sottolineato la necessità di rafforzare rapidamente le capacità difensive dell’Alleanza atlantica. Il premier ha annunciato che il governo presenterà un piano decennale di investimenti militari prima del prossimo vertice della NATOprevisto per il 7 luglio in Turchia.

Le valutazioni dei servizi segreti e le misure difensive

Le analisi dei servizi segreti indicano che Mosca potrebbe essere pronta a un confronto diretto con la NATO entro la fine del decennio. Questo scenario rende cruciale l’aumento della spesa militare, che il governo britannico intende portare al 2,5% del PIL già dal prossimo anno, con l’obiettivo di raggiungere il 3% nella prossima legislatura.

Il piano, inizialmente atteso l’anno scorso, era stato rinviato per divergenze interne sui costi tra i vari ministeri. Ora, però, dovrebbe essere pubblicato con una copertura finanziaria garantitacome ha assicurato Starmer. Questo incremento della spesa mira a rafforzare la capacità di deterrenza del Regno Unito e dei suoi alleati.

Le tensioni geopolitiche e le dichiarazioni di altri leader

Le preoccupazioni sul rischio di escalation sono condivise anche ai vertici militari britannici. Il capo delle forze armate ha definito l’attuale fase geopolitica la più pericolosa degli ultimi 35 annisottolineando la necessità di aumentare la prontezza operativa.

Anche il segretario generale della NATO Mark Rutte ha in passato avvertito che la Russia potrebbe essere pronta a usare la forza militare contro l’Alleanza entro cinque anniin linea con le attuali valutazioni strategiche. Nel frattempo, l’ex presidente statunitense Donald Trump ha più volte sollecitato i Paesi NATO ad aumentare la spesa per la difesa e a ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti per la sicurezza collettiva.

Queste nuove dichiarazioni si inseriscono in un contesto di crescente tensione tra Russia e Occidente, con la NATO che accelera i preparativi militari. I Paesi membri sono chiamati a rivedere le proprie strategie di difesa per affrontare una minaccia che sembra sempre più concreta.