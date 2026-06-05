Aggredito padre di 40 anni a Porto San Giorgio: la brutale aggressione del branco

Un padre di 40 anni è stato aggredito da un gruppo di giovani a Porto San Giorgio per aver difeso sua figlia. L'episodio ha scatenato indignazione e dibattito sulla sicurezza.

Un episodio di violenza che ha scosso la comunità di Porto San Giorgio. Un uomo di 40 anni è stato aggredito da un gruppo di giovani per aver difeso sua figlia, finendo in ospedale con gravi ferite. L’accaduto, avvenuto il 3 giugno in pieno giorno nei pressi della stazione ferroviaria, ha acceso un dibattito sulla sicurezza e sul fenomeno dei maranzagruppi di giovani che creano disordini nelle città costiere.

L’aggressione e l’intervento dei passanti

L’uomo, dopo aver ascoltato il racconto della figlia su alcune attenzioni indesiderate, si è recato sul posto per chiedere ai giovani di lasciare in pace la ragazza. La situazione è degenerata rapidamente, con il gruppo che ha iniziato a insultare l’uomo prima di passare alle vie di fatto.

L’aggressione è stata così violenta che l’uomo è finito a terra, sanguinante, mentre i giovani continuavano a colpirlo. Alcuni passanti hanno tentato di intervenire, urlando e cercando di trattenere gli aggressori, ma senza successo. Le forze dell’ordine sono arrivate solo dopo la fuga dei giovani, trovando la vittima in gravi condizioni.

Le indagini e le reazioni della comunità

Grazie alla testimonianza della vittima, tre dei quattro aggressori sono stati rintracciati e denunciati. Le ricerche per il quarto responsabile sono ancora in corso. L’episodio ha scatenato la reazione della comunità e delle istituzioni. L’assessore regionale Paolo Calcinaro ha commentato su Facebook: “Ho visto il filmato della brutale aggressione dei maranza di fronte alla stazione di Porto San Giorgio: veramente c’è da riflettere. Qualcosa nel sistema legislativo non va…”.

Il fenomeno dei maranza e le tensioni a Porto San Giorgio

L’aggressione a Porto San Giorgio non è un caso isolato. La cittadina marchigiana è da tempo ostaggio di gruppi di giovani che creano disordini, soprattutto con l’arrivo dell’estate. Il sindaco Valerio Vesprini ha ricevuto minacce da parte di alcuni di questi giovani durante un controllo in spiaggia. “Io ti squarto e gli altri sanno dove trovarti. Stai attento, ti facciamo fare una brutta fine”, gli hanno detto. Il sindaco ha sporto denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale e ha ribadito la sua posizione di tolleranza zero.

Le misure di sicurezza e il futuro

In seguito all’aggressione, è stata convocata una riunione del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza. Le forze dell’ordine hanno annunciato un aumento dei pattugliamenti nelle zone critiche, come la stazione, piazza Gaslini e il lungomare. Il sindaco Vesprini ha dichiarato che non si tratta di un’emergenza, ma di un problema legato a pochi individui. “Si tratta di quattro soggetti che disturbano e che sapremo contenere”, ha affermato. Tuttavia, la comunità continua a chiedere maggiore sicurezza e un intervento più deciso contro il fenomeno dei maranza.