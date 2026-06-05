Trasporti, Tangenziale Napoli prima Smart Road: c'è la firma

Napoli, 5 giu. (askanews) – La firma ufficiale e il successivo sopralluogo operativo sanciscono il debutto della Tangenziale di Napoli come prima Smart Road d’Italia. Il passaggio formale è avvenuto con la consegna della certificazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai vertici del Gruppo Autostrade per l’Italia, a conferma del rispetto dei requisiti del Decreto Ministeriale 70 del 2018.

Subito dopo la sigla dell’accordo, il Sottosegretario Tullio Ferrante, accompagnato dai Direttori Generali del MIT Sergio Moschetti e Francesco Baldoni, ha visitato la sede di Fuorigrotta, a Napoli, per un’ispezione sul campo insieme all’Amministratore Delegato di Tangenziale di Napoli, Luigi Massa.”Stiamo parlando di un sistema che ha un forte impatto in termini di miglioramento dei sistemi di monitoraggio e di controllo”, ha dichiarato il Sottosegretario di Stato al MIT Tullio Ferrante.

“Un sistema che si basa su una migliore e più efficiente connessione tra la strada e il veicolo. Sicuramente tutto ciò rende, ancora una volta, la Tangenziale di Napoli una protagonista pionieristica assoluta nel panorama della mobilità italiana”. Il riconoscimento trasforma l’arteria partenopea in un laboratorio all’avanguardia per la transizione digitale e in un modello di riferimento per la modernizzazione della rete viaria nazionale.

“Mi preme sottolineare che il DM 70, ovvero la normativa vigente, è già stato efficace nel processo di bollinatura di questa infrastruttura”, ha aggiunto Francesco Baldoni, Direttore generale per la digitalizzazione del MIT. “Questo rappresenta il primo caso a livello europeo di bollinatura di un’infrastruttura smart road: si tratta di un traguardo molto importante e rilevante”.Durante il sopralluogo sono state visionate le tecnologie installate sul tracciato, che ora sfrutta una rete di sensori e piattaforme centrali sviluppate con il supporto di Movyon. I nuovi sistemi digitali permetteranno di ottimizzare i flussi di traffico in tempo reale e di intervenire con maggiore tempestività nella gestione degli eventi critici, incrementando così gli standard di sicurezza e la sostenibilità degli spostamenti. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Ministero, Tangenziale di Napoli, il Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile e il supporto di Movyon, polo tecnologico del Gruppo Aspi.