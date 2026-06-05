Intervista esclusiva a Marco Poggi e nuovo focus mediatico sul caso Garlasco

Il caso di Garlasco è tornato a catturare l’attenzione pubblica dopo l’annuncio della partecipazione di Marco Poggi a un’intervista televisiva in cui il fratello di Chiara Poggi parlerà per la prima volta in tv del delitto. L’intervento, programmato nel corso di una doppia copertura del programma che andrà in onda su Rete 4è stato anticipato con brevi estratti che mostrano il volto di Marco a 19 anni di distanza dal fatto, avvenuto il 13 agosto 2007.

In quei frammenti si trova anche la frase: “Si è giocato per un anno sulla morte e sulla vita di Chiara“, che sintetizza la durezza del ricordo e il peso del dibattito mediatico concentrato sulla vicenda.

L’intervista di Marco Poggi e i contenuti anticipati

Nell’anticipazione resa pubblica prima della messa in onda integrale, Marco ha annunciato l’intenzione di chiarire elementi del suo rapporto con Andrea Sempio e di raccontare cosa sarebbe accaduto il giorno del delitto, compresa la questione se la versione relativa alla presenza in montagna sia veritiera.

Le dichiarazioni rilasciate nel promo enfatizzano il tentativo di tutelare la memoria di Chiara: Marco parla della ferita provocata da chi, a suo avviso, ha voluto danneggiare il ricordo della sorella. L’appuntamento completo dell’intervista è previsto per il 5 giugnodurante il secondo appuntamento settimanale del programma.

Raddoppio di programmazione e contesto di palinsesto

La rete ha deciso di ampliare la presenza del programma con un duplicato in palinsesto, trasmettendo una puntata anche di giovedì oltre a quella del venerdì, una scelta editoriale che modifica la fascia occupata dal talk show. Questo spostamento ha coinvolto nomi e decisioni interne alla rete: la rubrica ha preso il posto del programma abituale condotto da Paolo Del Debbio durante la sua pausa, in una manovra che evita tensioni legate all’eventuale sostituzione con Francesco Vecchi. Secondo ricostruzioni editoriali, la scelta di raddoppiare gli appuntamenti è stata motivata anche dall’esigenza di presidiare la fascia oraria e dall’aspettativa di ascolti legati al ritorno del caso Garlasco in televisione.

Controprogrammazione e risposte della concorrenza

Nel contesto della gara di palinsesto, Rai 2 ha rafforzato la propria offerta con l’ampliamento delle trasmissioni del programma pomeridiano Ore 14 Sera nel mese di maggioscegliendo di proporlo più volte sia di giovedì che di venerdì. Contestualmente, per proporre alternative al pubblico interessato a contenuti diversi dall’approfondimento di cronaca, la rete ha trasmesso eventi sportivi di rilievo come la tappa italiana della Diamond League dallo Stadio Olimpico di Romasegnando una strategia di controprogrammazione che divide l’attenzione tra cronaca e sport.

Prospettive investigative e posizione degli indagati

La rinnovata attenzione mediatica si inserisce in un quadro giudiziario già complesso: la Procura di Pavia ha riaperto accertamenti che hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati di Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara. Parallelamente, la vicenda giudiziaria vede una condanna definitiva a carico di Alberto Stasiche nel corso del 2026 ha beneficiato di un regime di semilibertà e svolge un lavoro esterno dopo la pena definitiva di 16 anni di reclusione. Questi elementi giudiziari alimentano il dibattito pubblico e spiegano in parte l’interesse delle reti a riproporre dossier e testimonianze per aggiornare il pubblico sulle novità processuali.

Il ritorno del caso in prima serata è accompagnato da una programmazione che alterna ricostruzioni giornalistiche, testimonianze e approfondimenti tecnici su elementi come perizie e nuovi accertamenti informatici. L’intervento di Marco Poggi, posto al centro della nuova copertura, rappresenta una testimonianza attesa che potrebbe influenzare la percezione pubblica della vicenda, mentre la corsa al palinsesto conferma come, in situazioni di cronaca prolungata, le scelte editoriali diventino parte integrante del racconto pubblico.