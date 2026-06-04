Un grave incidente stradale ha causato la morte di un motociclista nel primo pomeriggio a Segrate, nella zona di Novegro. Lo scontro tra una moto e un’auto lungo via Rivoltana ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi, ma per il centauro non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Incidente tra auto e moto a Segrate: dinamica e primo intervento dei soccorsi

Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 4 giugno, a Segrate, nella zona della frazione di Novegro, si è verificato un grave incidente stradale lungo via Rivoltana, nei pressi dell’ingresso della Fiera e del tratto che collega la rotonda dell’Idroscalo a via Corelli, al confine con Milano.

Intorno alle 13:30–13:34, una motocicletta e un’autovettura si sono scontrate in circostanze ancora in fase di accertamento.

Secondo una prima ricostruzione, stando a quanto riportato dalle testate locali, la moto stava procedendo in direzione Segrate da Milano, mentre l’auto viaggiava nel senso opposto e avrebbe effettuato una svolta per accedere all’area fieristica di Novegro.

L’impatto è stato estremamente violento: il motociclista, un uomo di 42 anni, avrebbe colpito la fiancata del veicolo, finendo contro la portiera e venendo poi sbalzato sull’asfalto.

Grave incidente tra auto e moto finisce in tragedia: morto 42enne sbalzato a terra

La gravità della situazione ha richiesto l’attivazione immediata dei soccorsi in codice rosso: sul posto sono intervenuti ambulanza, elisoccorso e forze dell’ordine. Nonostante la rapidità dell’intervento sanitario, per il centauro non è stato possibile fare nulla, e il decesso è stato constatato direttamente sul luogo dello schianto.

Il conducente dell’automobile sarebbe rimasto illeso, anche grazie all’apertura degli airbag attivati nell’urto avvenuto sul lato passeggero. La Polizia Locale di Segrate ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica e verificare eventuali responsabilità.

L’incidente ha causato inevitabili rallentamenti e disagi alla circolazione in una zona già molto trafficata, soprattutto nelle ore centrali della giornata e in prossimità degli accessi a Idroscalo e Fiera di Novegro, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire ogni dettaglio del sinistro.