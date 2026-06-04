Una tragedia ha colpito la provincia di Cosenza, dove una bimba di appena 18 mesi è morta dopo il ricovero all’ospedale Annunziata. Sul decesso la Procura ha avviato un’indagine per accertare le cause della morte e verificare eventuali responsabilità mediche.

Tragedia all’ospedale Annunziata: muore una bambina di 18 mesi

Come riportato dal Corriere della Calabria, una bambina di appena 18 mesi, originaria di Bocchigliero, in provincia di Cosenza, è deceduta nella mattinata di oggi nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale Annunziata di Cosenza. La piccola era ricoverata da alcuni giorni per accertamenti medici dopo aver manifestato, per circa dieci giorni, persistenti disturbi gastrointestinali, tra cui vomito e dissenteria.

A causa del mancato miglioramento delle sue condizioni, i genitori avevano deciso di accompagnarla al pronto soccorso due giorni fa, dove era stata successivamente trasferita nel reparto di Pediatria per essere monitorata e sottoposta alle cure necessarie.

Intorno alle 8 del mattino, però, il quadro clinico è improvvisamente peggiorato a seguito di una grave crisi che ha richiesto l’immediato trasferimento in Rianimazione.

Nonostante l’intubazione e i ripetuti tentativi dei sanitari di salvarle la vita, ogni intervento si è rivelato inutile.

Bimba di due anni morta in ospedale, disposta l’autopsia: la denuncia dei genitori

Dopo la morte della bambina, i familiari pare abbiano presentato una denuncia chiedendo che venga fatta piena luce sull’accaduto. La Procura della Repubblica di Cosenza ha quindi aperto un fascicolo d’indagine, al momento a carico di ignoti, con l’obiettivo di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, accertare le cause del decesso e verificare l’eventuale presenza di responsabilità professionali.

L’autorità giudiziaria avrebbe inoltre disposto l’esecuzione dell’autopsia sul corpo della piccola e incaricato le forze dell’ordine di svolgere tutti gli accertamenti necessari. Nell’ambito delle prime attività investigative sarebbero state sequestrate la cartella clinica e l’intera documentazione sanitaria relativa al ricovero, elementi che saranno esaminati per comprendere quanto accaduto durante la degenza e chiarire ogni aspetto della vicenda.