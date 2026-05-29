Una tragedia familiare ha scosso profondamente la comunità di Portocannone e l’intera provincia di Campobasso. Una bimba di soli 22 mesi è morta dopo essere rimasta investita in un drammatico incidente avvenuto nel cortile di casa, su cui sono ancora in corso accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

Bimba di 22 mesi investita dall’auto del padre: indagini in corso

I soccorsi sono scattati immediatamente: la bimba era stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “San Timoteo” di Termoli, dove i medici hanno subito riconosciuto la gravità delle lesioni. Vista la criticità del quadro clinico, è stato disposto il trasferimento in elisoccorso verso il reparto pediatrico di Ancona. Nonostante gli sforzi del personale sanitario e la speranza dei familiari, il decesso è sopraggiunto nel pomeriggio di giovedì 28 maggio.

Sull’accaduto stanno indagando gli agenti del commissariato di Termoli, sotto il coordinamento della Procura di Larino, che ha aperto un fascicolo per chiarire con precisione la dinamica. La vicenda ha profondamente scosso la comunità di Portocannone, che nei giorni precedenti aveva vissuto anche la tradizionale Carrese in un clima di raccoglimento e apprensione per le condizioni della piccola.

Investita dall’auto del padre a Portocannone: morta bimba di 22 mesi dopo giorni di agonia

Non è riuscita a sopravvivere la bimba di 22 mesi coinvolta nel grave incidente avvenuto sabato scorso a Portocannone, in provincia di Campobasso. La piccola è morta nelle scorse ore all’ospedale pediatrico “Salesi” di Ancona, dove si trovava ricoverata da cinque giorni in condizioni disperate. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di sabato 23 maggio, nel cortile dell’abitazione familiare, mentre la bimba stava giocando vicino a casa. Secondo le ricostruzioni iniziali, sarebbe stata travolta dall’auto di famiglia, guidata dal padre, per cause ancora oggetto di verifica. Un’ulteriore ipotesi parla di un veicolo parcheggiato in pendenza che si sarebbe mosso improvvisamente all’indietro, investendo la piccola.