Una terribile tragedia si è consumata a Bollengo, comune del Canavese. Una bimba di soli 2 anni è morta dopo essere stata investita dall’auto del papà nel cortile di casa.

Morta bimba investita dal papà: Elodie aveva 2 anni

La piccola Elodie Kullafi, bimba di soli 2 anni, è morta a causa delle ferite riportate in un incidente.

Secondo le prime informazioni, la piccola sarebbe stata investita dall’auto guidata dal papà durante una manovra nel cortile di casa. Una tragica fatalità su cui sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine.

La bambina è stata immediatamente soccorsa dai genitori ed è stata portata in ospedale. Purtroppo, però, i medici non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita.

Bimba morta dopo essere stata investita dal papà: la dinamica dell’incidente

La tragedia si sarebbe consumata durante una manovra del papà della piccola Elodie, che stava per accompagnare la figlia all’asilo. La richiesta di aiuto al 118 è stata immediata, ma quando i soccorsi sono arrivati sul posto non c’era più nessuno.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in attesa di conferme, i genitori avrebbero deciso di portare loro la figlia all’ospedale di Ivrea, in auto, senza aspettare i soccorsi. Quando la piccola è arrivata in ospedale era già morta. I genitori, di origine albanese, si trovano in osservazione all’ospedale, in stato di shock.