Terribile incidente questa mattina, martedì 17 marzo 2026, in via Ugo Bassi a Bologna, in pieno centro, dove una donna di 53 anni è stata investita da un autobus. E’ gravissima.

Bologna, autobus investe una 53enne che resta incastrata sotto il mezzo

In pieno centro storico a Bologna, in via Ugo Bassi, questa mattina, 17 marzo 2026, intorno alle ore 9.20, si è verificato un terribile incidente stradale, con una donna di 53 anni investita da un autobus. Il dramma si è consumato proprio alla fermata del bus, con il pedone che, per cause ancora da accertare, è finita sotto le ruote posteriori dell’autobus rimanendo incastrata. Il bus che ha investito la 53enne è della linea 19 ed era guidato da una autista donna che è già stata sottoposta all’alcoltest, risultato negativo.

Bologna, autobus investe una donna di 53 anni che rimane incastrata sotto il mezzo: è in condizioni critiche

Come detto questa mattina un’autobus ha investito una donna di 53 anni a Bologna. Sul posto sono giunti subito i soccorsi, la 53enne è stata tirata fuori da sotto al mezzo dai vigili del fuoco che hanno usato l’autogru per sollevare il bus, e successivamente trasportata d’urgenza all’ospedale Maggiore: le sue condizioni sono gravissime e la prognosi è riservata.