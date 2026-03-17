Questa mattina, martedì 17 marzo un autobus è uscito di strada a San Lazzaro, causando momenti di grande paura tra passeggeri e passanti. Il mezzo della linea 19 ha colpito un marciapiede e un edificio prima di fermarsi in un piccolo giardino pubblico. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Secondo incidente a Bologna: donna investita da un autobus

Poco dopo l’incidente di San Lazzaro, un secondo grave episodio ha visto una donna di 53 anni investita da un autobus in via Ugo Bassi, nel centro storico, riportando gravi conseguenze. Questi eventi sottolineano l’importanza della sicurezza nei trasporti pubblici, soprattutto in aree urbane densamente popolate. Come evidenziato dai soccorritori sul posto, la collaborazione tra vigili del fuoco, forze dell’ordine e personale sanitario resta fondamentale per limitare i danni e garantire interventi rapidi.

Autobus fuori controllo a San Lazzaro: passeggeri feriti e indagini in corso

Un autobus della linea 19 è uscito di strada sulla via Emilia a San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna. Dopo aver invaso la corsia opposta, il mezzo ha urtato il marciapiede e successivamente un edificio, fermandosi infine in un piccolo giardino pubblico vicino al civico 173. Come riportato da Il Resto del Carlino, dai primi accertamenti sembra che il conducente, un uomo di 52 anni con 24 anni di esperienza in servizio Tper, possa essere stato colto da un malore. Fortunatamente, non c’erano pedoni nelle vicinanze e i negozi sulla strada erano chiusi. “Desidero ringraziare la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il personale del 118 per la rapidità e la professionalità con cui sono intervenuti“, ha dichiarato la sindaca di San Lazzaro, Marilena Pillati.

Sul bus erano presenti circa quindici passeggeri: cinque persone hanno riportato ferite lievi, tra cui l’autista, tre passeggeri e un passante sfiorato dall’impatto. Tutti sarebbero stati trasportati agli ospedali Maggiore e Sant’Orsola per accertamenti. Le autorità hanno chiuso temporaneamente la via Emilia tra via Caselle e via Kennedy per consentire i soccorsi e i rilievi del caso. I vigili del fuoco, la polizia locale e il personale sanitario del 118 hanno operato rapidamente per mettere in sicurezza l’area.