Inutili i tentativi di soccorso: sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per capire cosa sia successo.

Ennesimo incidente sul lavoro, ennesima tragedia. A perdere la vita un uomo di 72 anni, titolare della ditta dove è avvenuto l’incidente fatale. Ecco che cosa è successo.

Incidente sul lavoro: operario muore travolto da un muletto

Questa mattina, 17 marzo, intorno alle ore 5.00, si è verificato un terribile incidente sul lavoro in una ditta a Rivo di Puglia, nel Barese. Il titolare dell’impresa, un uomo di 72 anni, è rimasto schiacciato da un muletto guidato da un operaio durante una manovra. Secondo le prime ricostruzioni, l’operaio avrebbe travolto accidentalmente il titolare, provocandogli però una ferita fatale. Per il 72enne infatti, nonostante l’intervento dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Incidente sul lavoro, operario muore travolto da un muletto: indagini in corso

Come visto a Rivo di Puglia (Bari) si è verificato l’ennesimo incidente sul lavoro. A perdere la vita un uomo di 72 anni, titolare della ditta, rimasto schiacciato da un muletto guidato da un operaio il quale risulta ora essere indagato per omicidio colposo. I carabinieri hanno già sequestrato il mezzo e hanno dato il via alle indagini al fine di capire come siano andate le cose.