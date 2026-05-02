Mattarella a Piaggio Pontedera: sicurezza, diritti e il valore simbolico della Vespa

Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha scelto lo stabilimento Piaggio di Pontedera come cornice per le celebrazioni del Primo Maggio, trasformando l’evento in un’occasione per richiamare l’attenzione sulle grandi sfide del mondo del lavoro. In un luogo simbolo della produzione italiana, il Presidente ha ricordato che il lavoro è fondamento della Repubblica e fonte di dignità personale, ma ha anche sottolineato come permangano problemi che richiedono risposte concrete.

Accolto da istituzioni, rappresentanti d’impresa e lavoratori, Mattarella ha ribadito che la festa dei lavoratori non è solo celebrazione ma anche sollecitazione al cambiamento. Tra gli intervenuti c’erano la ministra del Lavoro Elvira Calderone, i vertici del gruppo Piaggio Matteo e Michele Colaninno, il presidente della Regione Eugenio Giani e il sindaco Matteo Franconi. La presenza pubblica e la partecipazione dei cittadini hanno fatto da cornice a un discorso che ha alternato memoria industriale e proposte di indirizzo politico.

Un monito sulla sicurezza e il tema delle morti sul lavoro

Al centro dell’intervento del Presidente è emersa la questione delle morti sul lavoro, definita come una piaga che «non accenna a sanarsi». Mattarella ha insistito sul fatto che la sicurezza non ammette «rinunce o distinguo» e che continuare a registrare incidenti fatali rappresenta un tributo inaccettabile per la società.

Il richiamo non si è limitato alla retorica: il Presidente ha chiesto che istituzioni, datori di lavoro e organizzazioni sindacali mantengano un impegno costante per prevenzione, formazione e controlli efficaci.

Il ruolo delle istituzioni e delle parti sociali

Nel delineare responsabilità e azioni, Mattarella ha indicato il valore del dialogo tra le parti sociali: sindacati, imprese e istituzioni devono concorrere con strumenti concreti e politiche di lungo respiro. La libertà e la forza dell’organizzazione sindacale sono state presentate come elementi irrinunciabili della vita democratica, mentre la necessità di misure strutturali è stata giustificata con il deficit competitivo che ancora condiziona produttività e innovazione. Il messaggio è chiaro: servono strategie coerenti e investimenti nei settori con maggiore potenziale di crescita per migliorare anche la prevenzione degli infortuni.

Diritti, parità di genere e lavoro di qualità

Altro nodo centrale del discorso è stato il divario di genere. Pur riconoscendo progressi nell’occupazione femminile, Mattarella ha sottolineato che resta un gap da colmare rispetto alla media europea, non solo nei tassi di partecipazione ma anche nelle retribuzioni e nelle opportunità di carriera. Il Presidente ha invitato a costruire un insieme di interventi e attenzioni che favoriscano una parità effettiva, perché la crescita economica e la coesione sociale passano anche attraverso l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro in condizioni eque.

Qualità del lavoro e lotta alla precarietà

Nel richiamare l’attenzione sui lavori poveri e precari, il Capo dello Stato ha rivolto un augurio alla platea più fragile: a chi cerca lavoro, a chi lo difende e a chi si impegna per superare barriere occupazionali. Ha ribadito che la qualità del lavoro è il perno della questione sociale e centrale per la capacità di crescita del Paese. Le politiche di formazione, le misure per la conciliazione e il sostegno alle transizioni professionali sono state indicate come leve indispensabili per ridurre la precarietà e favorire un’occupazione stabile e dignitosa.

Giovani, territorio e simboli della produzione italiana

Un’attenzione particolare è stata riservata ai giovani, alla loro partecipazione e alla fuga dei talenti: molti giovani istruiti lasciano il Paese per trovare opportunità all’estero, un fenomeno che secondo Mattarella va invertito con una politica di lungo respiro. La scelta di Piaggio come luogo della celebrazione ha voluto anche richiamare il ruolo del territorio e della memoria industriale: la Vespa, prodotta a Pontedera, è stata ricordata come simbolo della creatività e della resilienza italiana nel dopoguerra e oltre. La storia di Piaggio è stata messa a paradigma per pensare investimenti, innovazione e occupazione locale.