Celebrazioni del 25 aprile: Mattarella, istituzioni e memoria a San Severino Marche

Il presidente della Repubblica ha deposto una corona all'Altare della Patria e ha partecipato alle commemorazioni a San Severino Marche, sottolineando che la libertà richiede vigilanza quotidiana

Il 25 aprile ha visto il Presidente della Repubblica impegnato in due tappe simboliche: un omaggio istituzionale a Roma e una cerimonia in una città insignita della Medaglia d’Oro al merito civile. Alla prima manifestazione, svoltasi all’Altare della Patria, il capo dello Stato ha deposto una corona d’alloro come segno di rispetto verso i caduti, accompagnato dalle massime autorità dello Stato.

Tra i presenti figuravano il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i presidenti delle Camere, il ministro della Difesa e i vertici militari; la presenza congiunta delle istituzioni ha voluto rimarcare il carattere civile e unitario della ricorrenza.

Nel pomeriggio la delegazione si è spostata a San Severino Marche, borgo che conserva profondi legami con la storia partigiana e che è stato decorato per il ruolo nella Resistenza.

La scelta del luogo non è casuale: il territorio è stato teatro di eventi che hanno segnato la liberazione del Centro Italia, e la commemorazione ha incluso la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti e una cerimonia nel Teatro Feronia, dove il pubblico ha accolto il Presidente con applausi e segni di partecipazione civile.

Omaggio a Roma e partecipazione delle istituzioni

La mattina al Vittoriano l’atto formale ha voluto rappresentare la comunità nazionale nel suo complesso, con il Presidente della Repubblica al centro della cerimonia. Accanto a lui si sono schierati il Presidente del Senato, il Presidente della Camera, il Ministro della Difesa e i vertici delle Forze Armate: una presenza che sottolinea l’importanza dell’unità istituzionale nel ricordare il passato. Il gesto della corona d’alloro ha una valenza simbolica forte, richiamando il sacrificio dei caduti e il principio secondo cui la Repubblica si fonda sulla memoria della lotta antifascista e sul rispetto dei valori costituzionali.

Presenze e significato formale

L’elenco dei partecipanti riflette la pluralità degli attori coinvolti nella vita pubblica: dal governo alle più alte cariche parlamentari, fino alle rappresentanze militari e alle associazioni combattentistiche. Questo insieme ha inteso trasformare la ricorrenza in un momento di rappresentanza civile più che in una manifestazione di parte, riaffermando la centralità della Costituzione come cornice che custodisce il ricordo e indirizza le responsabilità verso il futuro. In questo contesto il riferimento all’senso della Resistenza emerge come elemento aggregante e didattico.

San Severino Marche: memoria locale e omaggio ai partigiani

A San Severino Marche la cerimonia ha assunto toni più intimi ma non meno solenni. La città, premiata con la Medaglia d’Oro al merito civile, è stata teatro della deposizione di una corona al Monumento ai Caduti della Resistenza e di un incontro pubblico al Teatro Feronia. Qui il discorso del Presidente ha ribadito il dovere di memoria verso chi si oppose al nazifascismo e ha evidenziato il legame tra ricordo storico e costruzione civile della Repubblica. La partecipazione della cittadinanza e i momenti di omaggio hanno confermato quanto la memoria locale sia componente essenziale della memoria nazionale.

Richiamo ai valori della Resistenza

Nel suo intervento il Presidente ha evocato i motivi per i quali la Resistenza resta una bussola per la Repubblica: la difesa della libertà, il rifiuto della violenza e la ricerca della pace. Sono stati ricordati i giovani che scelsero le formazioni partigiane, i militari abbandonati dopo l’8 settembre e le vittime di rappresaglie e collaborazionismi. Nomi e volti del passato sono stati citati per contestualizzare il sacrificio e sottolineare come da quella esperienza sia nata una classe dirigente che ha contribuito alla rinascita democratica del Paese.

Memoria, pace e impegno internazionale

Oltre all’omaggio e al ricordo, il messaggio ufficiale ha tracciato anche un orizzonte di politica estera: la Resistenza non è stata letta soltanto come evento nazionale ma come premessa per un impegno verso il multilateralismo e la cooperazione internazionale. Il richiamo all’ONU e all’UE è servito a ricordare che la costruzione di uno spazio di pace è frutto di scelte collettive e istituzionali. Al tempo stesso è stato espresso un monito contro tentativi di relativizzare la storia: la memoria storica va tutelata perché guida comportamenti civici e decisioni politiche coerenti con i principi costituzionali.

La giornata si è chiusa con un invito a non considerare la Liberazione come una ricorrenza rituale ma come un impegno vivo: «La libertà va difesa ogni giorno», un motto che sintetizza la necessità di vigilanza democratica e l’obbligo di trasmettere alle nuove generazioni il valore della memoria. Tra omaggi ufficiali e riflessioni pubbliche, il 25 aprile ha riaffermato il legame tra passato e presente, chiamando a un rinnovato senso di responsabilità comune.