25 aprile, militanti Pld bloccati a Milano dai pro Pal: "Diritto a manifestare messo in crisi da estremisti"

(Adnkronos) - "Siamo qui a Milano al Corteo del 25 Aprile; il Partito Liberaldemocratico è presente ma alcuni manifestanti pro Pal hanno bloccato il corteo al passaggio della Brigata Ebraica, accanto alla quale il Pld ha deciso di sfilare oggi". Così Riccardo Ferri, vice-segretario Provinciale Pa...

(Adnkronos) – “Siamo qui a Milano al Corteo del 25 Aprile; il Partito Liberaldemocratico è presente ma alcuni manifestanti pro Pal hanno bloccato il corteo al passaggio della Brigata Ebraica, accanto alla quale il Pld ha deciso di sfilare oggi”. Così Riccardo Ferri, vice-segretario Provinciale Partito Liberaldemocratico – Milano, il partito guidato a livello nazionale dal deputato Luigi Marattin, che è, insieme ad un gruppo di militanti libdem, dentro lo spezzone di corteo al momento fermo a causa del blocco da parte dei manifestanti pro Pal.

“Ancora una volta il diritto alla manifestazione viene messo in crisi da questi estremisti”, dice Ferri.

“E’ come la favola di ‘al lupo, al lupo’.

Per decenni ci siamo illusi di vedere il fascismo ovunque, anche quando si trattava semplicemente di opinioni diverse. Ora invece il fascismo si è fatto vivo, solo che ha la bandiera rossa. Ma fa sempre la stessa cosa: inveisce contro gli ebrei e aggredisce fisicamente chi non la pensa come loro”, dichiara Marattin.

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