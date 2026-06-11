Prima dei “Fuffaguru” c’era “Paraguru”: il libro che aveva previsto tutto

Nel pieno dell’epoca dei “fuffaguru”, tra marketer che promettono guadagni facili, imprenditori in affitto a Dubai e sedicenti esperti di business che invadono quotidianamente i social network, c’è chi aveva intuito il fenomeno con anni di anticipo.

Si tratta di Michele Ianni, fondatore di Liberal Studio, una web agency di Torino specializzata in comunicazione, marketing strategico e posizionamento online, che già nel 2018 pubblicava il libro “Paraguru”, oggi considerato da molti lettori un testo sorprendentemente attuale.

Quando ancora il termine “fuffaguru” non era diventato mainstream e prima che il fenomeno esplodesse definitivamente sui social, l’autore metteva nero su bianco una riflessione lucida sul marketing manipolativo, sulle false promesse della crescita immediata e sull’emersione di personaggi capaci di vendere illusioni più che competenze: un’intuizione che, oggi, appare quasi profetica.

“Paraguru”: il libro scritto 5 anni prima che aveva anticipato l’epoca dei fuffaguru

Pubblicato nel 2018, “Paraguru” nasceva come un piccolo manuale di marketing strategico ma nel tempo si è trasformato anche in una sorta di manifesto culturale contro la spettacolarizzazione tossica di un certo modo di fare marketing online.

Il libro affronta temi oggi più attuali che mai: personal branding esasperato, vendita aggressiva di corsi e infoprodotti, marketing emozionale spinto all’eccesso e costruzione artificiale dell’autorevolezza sui social. Tutti temi e meccanismi che sono poi diventati la base narrativa dei cosiddetti “guru digitali” esplosi mediaticamente dal 2024 ad oggi.

Non a caso, diversi professionisti del settore hanno riscoperto il volume proprio negli ultimi anni, riconoscendo nella visione dell’autore una capacità rara di leggere in anticipo le trasformazioni della comunicazione online.

Dalla critica ai guru al marketing concreto

L’aspetto più interessante dell’approccio di Michele Ianni è che la critica al fenomeno dei fuffaguru non si limita a una denuncia generica. “Paraguru” propone infatti una visione opposta del marketing: concreta, tecnica, misurabile e soprattutto orientata ai risultati reali delle aziende.

Una filosofia che negli anni è diventata anche il fondamento operativo di Liberal Studio, agenzia di comunicazione che lavora con imprese, professionisti e attività locali, sviluppando strategie basate su competenze certificate e dati analitici, lontane dalle promesse miracolistiche tipiche di un certo marketing aggressivo.

In un contesto in cui molti improvvisano competenze digitali dopo pochi mesi di attività online, Michele Ianni, patron dell’agenzia, ha costruito negli anni un percorso differente, fondato sulla formazione continua e su certificazioni professionali oggettive.

Una delle agenzie più certificate del Piemonte

Liberal Studio è infatti certificata MIP Torino (da cui sono uscite imprese di successo, come GROM) ed è considerata una delle agenzia marketing più certificate della regione nel settore digital.

Tra le skills acquisite dall’agenzia figurano certificazioni su SEO, Google Ads, content marketing, digital strategy e di comunicazione per l’aumento delle vendite offline, provenienti da enti riconosciuti a livello internazionale come SEMRUSH Academy, HubSpot Academy e Google.

Un approccio che si contrappone nettamente alla narrativa dei “successi facili” promossi da molti pseudo-guru del web.

“Il vero marketing non è spettacolo, ma metodo. Non è ostentazione, ma strategia. E soprattutto non esistono scorciatoie capaci di sostituire studio, esperienza e capacità analitica” dice l’autore Michele Ianni.

Perché oggi “Paraguru” è più attuale che mai

Il successo del termine “fuffaguru”, ormai riconosciuto anche dal vocabolario Treccani, dimostra quanto il pubblico abbia sviluppato una crescente consapevolezza verso certi meccanismi della comunicazione online. Sempre più utenti diffidano infatti di chi promette ricchezza immediata, crescita automatica o formule segrete per il successo.

In questo scenario, “Paraguru” appare oggi come un testo sorprendentemente contemporaneo: non soltanto una critica lucida ai falsi guru della formazione e del marketing online, ma anche un vero e proprio metodo operativo pensato per professionisti e titolari di partita IVA, costruito attorno a strategie concrete di marketing, branding, lead generation e comunicazione, lontano dalle scorciatoie e dalle illusioni di un certo modo di fare marketing “taumaturgico”.

Ed è forse proprio questa la ragione per cui il libro continua, ancora oggi, ad essere citato e riscoperto: perché aveva capito, molto prima degli altri, che il vero rischio del marketing moderno non risiede nella tecnologia, ma nella trasformazione della conoscenza in spettacolo e dell’esperienza in promessa semplificata.

Una dinamica che, oggi, assume i tratti di un fenomeno quasi sociologico: la sostituzione della competenza con la narrazione, e della complessità con scorciatoie persuasive, che rendono il messaggio più virale ma spesso meno vero.