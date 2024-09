Libri per l'autunno: le uscite di settembre

Dalla Caminito a Cazzullo passando per la Rooney, sono le ultime novità dei libri in uscita per l'autunno.

La stagione autunnale che si appresta a cominciare è pronta ad allietare le serate di tanti lettori e lettrici con una miriade di libri indicati per il periodo. Sono davvero tante le novità e le uscite pronte a riempire gli scaffali di biblioteche e librerie nei prossimi giorni e settimane. Vediamo su quali puntare.

Libri per l’autunno

Con l’inizio di settembre e con il periodo autunnale che si avvicina, una coperta, una tazza di tè e anche delle letture sono l’ideale per trascorrere questi giorni. I libri sono piacevoli compagni e passatempi. Mai come in questo periodo le letture sono raccomandate e possono essere ottime amiche di viaggio per le serate.

Gli amanti della lettura sono sempre alla ricerca di nuove scoperte e attese che possono essere davvero interessanti in modo da soddisfare i gusti e le esigenze di ogni lettore e lettrice. Il mese di settembre poi è l’ideale per il mondo dell’editoria in modo da essere pronti per ogni romanzo e racconto per la stagione.

Come al solito, è consigliabile iscriversi alle news letter delle case editrici o controllare direttamente le pagine sui social per non perdere nulla dei tanti libri che stanno per arrivare per soddisfare la lettura di tutti.

Libri per l’autunno: novità

Sono davvero tante le nuove uscite da non perdere che sicuramente possono incontrare il gusto di ognuno. Ogni settimana sono pubblicati tantissimi libri e novità editoriali in questo campo. Sono consigliati saggi, manuali, romanzi, ma anche fumetti o graphic novel compreso testi per i bambini e i ragazzi, ma anche raccolte di poesie, racconti e lettere.

In libreria stanno per arrivare tante letture attese e appassionanti: da Carrère sino ad Aramburu, ma anche molti titoli di saggistica come il ritorno di David Quammen e Yuval Noah Harari, solo per citarne alcuni. Sono diverse poi le varie scrittrici che si affacciano sul mercato: da Giulia Caminito passando per Chiara Gamberale.

La casa editrice La nave di Teseo pubblica Vegliare su di lei di Jean Baptiste Andrea, un romanzo storico che attraversa le varie epoche fino ad arrivare a Il cuore selvaggio della natura di Quammen che tanto successo ha ottenuto con Spillover. Con questo nuovo saggio fa immergere il lettore nella natura selvaggia, come dice il titolo.

Impossibile poi non citare Aldo Cazzullo, il ritorno di Chiara Gamberale con Dimmi di te oppure Aramburu con Il bambino sull’amore tra genitori e figli. Richard Ford, ritorna a metà settembre, con Per sempre, dove racconta un dolore straziante per ogni genitore, ovvero la perdita del figlio. Tra gli altri libri anche Elizabeth o Gillian McCallister oppure il nuovo della Rooney che esce proprio in questi giorni.

Libri per l’autunno Amazon

Per trovare offerte e promozioni il noto e-commerce di Amazon propone tantissime novità e titoli interessanti. Cliccando sulla foto si visualizzano le caratteristiche riguardanti le trame. Qui sotto stiliamo una lista di tre libri già usciti o che usciranno a breve da leggere tra quelli che potrebbero piacere ai molti lettori.

1)Giulia Caminito, Il male che non c’è

La Caminito ritorna in libreria con questo nuovo romanzo che parte dall’infanzia e dai nonni per raccontare di sé e della propria generazione. Tramite la voce di un bambino che diventa adulto, si racconta della capacità di non sentirsi sempre all’altezza.

2)Ken Greenhall, Elizabeth

Un romanzo considerato anomalo e innaturale che presenta la figura di Elizabeth Cutton, una Lolita in salsa gotica dalla prosa tagliente con uno sguardo in grado di cogliere dettagli raccapriccianti tra relazioni torbide e violenza.

3)Aldo Cazzullo, Il dio dei nostri padri

Parte dalla Bibbia, quindi da Adamo ed Eva, dalla cacciata dell’eden sino alla storia di Giacobbe passando per il diluvio di Noè, per raccontare le radici di ognuno di noi della nostra famiglia. Un romanzo storico, biblico che fonda le radici nel passato e nel mito.

Oltre a questi libri, ecco le tante novità letterarie che ci attendono prossimamente.