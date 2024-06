Letture per bambini: come scegliere le più adatte

Letture per bambini: come scegliere le più adatte

Le letture dei bambini devono essere semplici, ma anche insegnare. Vediamo come scegliere quelle adatte per l'età.

Scegliere le letture per bambini può sembrare semplice, sebbene, in realtà, sia un po’ complesso, dato che i bambini possono avere gusti diversi, seppur della stessa età e, con il tempo, cambiarli. Scegliere bene quando i bambini sono piccoli, tuttavia, può innescare, già dai primi tempi, un entusiasmo per la lettura che non cesserà mai.

Letture per bambini

Le letture per bambini sono fondamentali per la morale e gli insegnamenti che possono trasmettere, ma anche per i ricordi che lasceranno con il passare degli anni. Ecco perché è importante scegliere una lettura che non solo si adatti al gusto personale del bambino, ma anche alla sua età, dato che, ad ogni età, il bambino ha sempre cose nuove da imparare.

Ovviamente, anche quando si tratta di scegliere una cosa così semplice come una lettura per bambini, la scelta non deve essere mai casuale, ma basata su una serie di considerazioni fondamentali, che andremo ad analizzare insieme, con la lettura dei paragrafi successivi.

Letture per bambini: consigli per la scelta giusta

Il primo consiglio che sentiamo di darvi quando si tratta di scegliere delle letture per bambini è quello di considerare dei libri che hanno tra i protagonisti dei personaggi, che possono essere reali o fantastici, con sogni e speranze con cui è facile identificarsi. In questo modo, sebbene il libro racconta di una storia fantastica, il bambino si può, comunque, relazionare con dei personaggi che hanno i suoi stessi sogni e speranze.

E’ importante scegliere dei libri che trasmettono ed insegnano cose importanti, che si tratti di una morale senza tempo o di aspetti legati alla quotidianità, come l’alfabeto, il conteggio, le stagioni, i frutti. A volte, i libri possono insegnare delle cose che noi adulti diamo per scontato, ma che sono, invece, molto importanti per i bambini.

Scegliete dei libri che vostro figlio ama e non dei libri a cui voi siete affezionati perché, magari, li avete letti quando eravate piccoli. Ribadiamo che ogni bambino ha dei gusti personali, che possono essere diversi rispetto a quelli dei suoi coetanei, anche di generazioni passate.

Puntate su dei libri che hanno delle illustrazioni colorate ed un linguaggio semplice, affinché il bambino comprenda realtà complesse, tuttavia, senza annoiarsi.

Letture per bambini: i consigli di Amazon

Giunti a questo punto, quasi certamente, le vostre idee saranno diventate un po’ più chiare e, di conseguenza, siete pronti ad acquistare un libro per vostro figlio. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono alcune delle migliori letture per bambini che Amazon consiglia alla migliore offerta.

Il piccolo lupo blu: Ediz. a colori

Scritto da Camilla Rossi, il libro racconta la storia di Pike, un lupo molto speciale, dal pelo blu, in un branco di lupi grigi. E’ facile intuire che Pike si sente sempre fuori posto, ma le avventure che vivrà gli faranno capire quanto la sua caratteristica peculiare, in realtà, lo rendono unico, seppur uguale agli altri. Il libro è ricco di illustrazioni colorate, che sapranno catturare l’attenzione dei piccoli lettori, i quali, a loro volta, impareranno ad accettarsi anche con i loro difetti.

Insieme sotto il segno del Pallone: Un libro per bambini sul calcio, la fiducia in sé stessi e lo spirito di squadra

Dalla penna di Nicole Rosen nasce un libro che insegnerà ai bambini il gioco di squadra, il valore dell’amicizia e come la vittoria non sia solo il risultato del talento. Il libro racconta la storia di Marco e dei suoi amici che, trascorrendo tutti i pomeriggi fuori a giocare a calcio, tuttavia senza un allenatore, sognano di partecipare e vincere al torneo della città.

Il mistero della casa viaggiante Copertina flessibile

Scritto da Michele Soler, questo libro racconta di un’esperienza magica, che stimolerà l’immaginazione dei bambini e li avvicinerà a valori importanti come l’amicizia, il coraggio e la determinazione in un viaggio indimenticabile, tra realtà e fantasia. Un linguaggio chiaro e accessibile a bambini di tutte le età.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.