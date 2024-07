Libri per luglio: quali leggere in spiaggia

Libri per luglio: quali leggere in spiaggia

Le vacanze non sono solo relax e divertimento, ma anche bisogno di scoprire o riscoprire determinate passioni. Una di queste è la lettura e le vacanze invitano proprio a dedicarsi in modo più attento anche grazie ai tanti libri in uscita nel mese di luglio. Scopriamo quali libri mettere in valigia da leggere sotto l’ombrellone.

Libri per luglio

Con il mese di luglio e le vacanze che si avvicinano, sono molti a cogliere questo momento per dedicarsi a passioni che, non sempre, si ha tempo di coltivare. Tra questi, vi sono sicuramente i libri che sono in grado di tenere compagnia nelle calde giornate e serate estive che sia al mare, in città, in montagna o in collina.

Non c’è cosa più bella di trascorrere le giornate, cullati dalle onde del mare, in spiaggia, magari accompagnati dalle dolci note di un libro o per scoprire chi è il colpevole di quell’omicidio a cui diventa difficile riuscire a trovare una chiave e una soluzione. Gli amanti della lettura possono così incuriosirsi tra vari generi.

Inoltre, i libri sono davvero in grado di tenerci compagnia e ognuno può trovare il genere maggiormente adatto a lui. Si consiglia di tenere d’occhio le ultime novità, ma anche le newsletter delle case editrici per non perdere nulla dei propri scrittori e scrittrici del cuore che sono pronti a regalare nuove emozioni.

Libri per luglio: le novità

Le novità letterarie da portare con sé in spiaggia e leggere sotto l’ombrellone sono davvero tante. Vi è davvero l’imbarazzo della scelta, come dimostrano le uscite di saggi, romanzi gialli o thriller, ma anche tanta narrativa, insieme a romance senza poi dimenticare i graditi ritorni come quello di Malvaldi e della Kingsley.

Chi è appassionato di storia può scegliere La sirena di Posillipo di Jorio, ambientato nel cuore di Napoli tra un miracolo del patrono, ovvero San Gennaro e una gara di canto. Un romanzo che è anche un viaggio nella corte dei Gonzaga, della Roma dei Papi per capire ancora di più i messaggi che l’arte vuole trasmettere.

Il mondo del genere thriller si popola di nuovi libri grazie a Il villaggio perduto di Camilla Sten, ambientato nel Nord Europa dove, tra i fiordi, bisognerà capire le indagini e i segreti che popolano questo luogo. Torna anche in libreria Marco Malvaldi con un giallo scritto a quattro mani insieme a Samantha Bruzzone dal titolo la regina dei sentieri.

Dopo il grande successo di Weyard, torna in libreria il nuovo romanzo di Emilia Hart dal titolo Sirene con quattro storie di donne che vivono in epoche diverse. Il genere giallo, perfetto come lettura estiva, si anima con La violenza dei vinti di Petros Markaris e le indagini del commissario Charitos. Vi è poi il gradito ritorno di Felicia Kingsley con Ti aspetto a central Park, ma anche della Steel con Non è mai troppo tardi.

Libri per luglio Amazon

Per ordinare questo genere di articoli basta semplicemente collegarsi all’e-commerce per le promozioni e le offerte. Soltanto cliccando l’immagine si visualizzano le caratteristiche del prodotto. Qui sotto i 3 migliori libri da leggere in estate con la trama in modo da capire quale sia il più adatto per i propri gusti letterari.

1)Felicia Kingsley, Ti aspetto a Central Park

La Kinglsey torna alla narrativa, dopo il grande successo precedente, con questo nuovo romanzo ambientato nella Grande Mela in una casa editrice. Una storia d’amore, ma anche un modo per salvare la casa editrice e quindi farla tornare ai fasti di un tempo.

2)Danielle Steel, Non è mai troppo tardi

Un romanzo dove la Steele racconta di relazioni umane, del coraggio di reinventarsi, di esserci, di crescere anche quando tutto intorno è difficile in seguito a un attacco terroristico. Una storia per continuare a sperare, nonostante tutto.

3)La regina dei sentieri, Marco Malvaldi

Malvaldi, in questo libro scritto a quattro mani con la moglie, racconta di un noir tradizionale, ironico, logico ambientato tra i vigneti e le uve rosse della Maremma Toscana. Due protagoniste al femminile, una mamma e un sovrintende di polizia, che dovranno trovare la chiave per risolvere il caso.

Oltre a questi generi, vi sono anche tanti altri libri da leggere indirizzati ai bambini per la stagione estiva.