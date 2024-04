I momenti speciali vengono immortalati per non essere dimenticati e trascurati. Le esperienze vissute occupano una posizione fondamentale nella vita di qualsiasi persona e, per questo, vengono conservate tramite foto, video, ricette, audio o annotazioni scritti. I ricordi scandiscono la vita e creano un senso di appartenenza comune tra famiglie, amici o coppie. Insomma, rappresentano un bene immateriale di inestimabile valore da custodire e tramandare con gli strumenti più appropriati a nostra disposizione. Per restare sempre connessi col passato e con le proprie radici, infatti, si possono sfruttare diverse risorse analogiche e digitali. Le opportunità non mancano e, negli ultimi anni, sono aumentate le risorse che si possono sfruttare per viaggiare nel tempo e rivivere gli attimi più emozionanti di una vita. La principale novità è rappresentata dall’innovativo fotolibro che racchiude tutti i momenti significativi che si vogliono valorizzare e mettere in risalto. Le fotografie selezionate, a differenza di un album tradizionale, vengono stampate direttamente sulle pagine che poi vengono rilegate con un vero e proprio libero. Gli utenti possono utilizzare un pc o un dispositivo mobile per scegliere anche i formati, le dimensioni, i layout e le copertine. Con un elevato grado di personalizzazione si ottengono dei fantastici risultati e in questo articolo valuteremo tutte le potenzialità del fotolibro.

Come creare un album fotografico originale, creativo ed evocativo?

Per valorizzare le esperienze più importanti di un determinato arco temporale si possono utilizzare diversi strumenti, software e supporti. Il fotolibro è una variante del classico album fotografico che riscuote una crescente affermazione grazie ad alcune caratteristiche peculiari e innovative. I ricordi, infatti, vengono impaginati e composti in completa autonomia tramite un’apposita applicazione. Al termine di questo processo il fotolibro viene rilegato, stampato e inviato all’utente che ha richiesto il servizio ad un sito specializzato nella pubblicazione di scatti o immagini. Gli album fotografici di nuova generazione rappresentano una fantastica soluzione per le persone che vogliono custodire i propri ricordi con un sistema di stampa rapido, funzionale e creativo. Per rivivere gli istanti impressi nelle foto si possono creare delle raccolte che rispecchiano i gusti, l’estro e la sensibilità dell’autore. La personalizzazione degli elementi più importanti consente ad ogni singolo utente di scegliere la rilegatura, selezionare il layout e arricchire il fotolibro con delle dediche speciali. La stampa diretta su carta, infine, preserva la qualità delle immagini dalle conseguenze arrecate dal tempo e dall’usura.

Quali sono le caratteristiche e i principali vantaggi di un fotolibro?

La qualità della carta e la consistenza dell’album sono i requisiti più importanti di un album fotografico innovativo. Le finiture vengono curate fin nei minimi dettagli per valorizzare la struttura ed esaltare la copertina. Un vantaggio rilevante è costituito, invece, dal processo con cui vengono sviluppate le immagini sulla carta fotografica. Con questo sistema, infatti, le foto restano visibili e impeccabili anche quando si sfogliano le pagine dell’album. Gli utenti possono sfruttare anche un’apposita procedura per creare il proprio fotolibro in base ai consigli e alle indicazioni fornite dalla guida. In questo caso, un algoritmo elabora automaticamente la disposizione ideale dei ricordi che si vogliono rilegare e stampare. Un supporto fondamentale per le persone che non hanno mai realizzato un fotolibro e, adesso, vogliono sfruttare questa nuova opportunità per custodire e preservare i propri ricordi con una procedura originale e alla portata di tutti.