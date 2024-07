Libri per l'estate: le letture sotto l'ombrellone

Oltre alla crema solare, al costume da bagno e a molto altro, i lettori devono anche scegliere quali libri portare in valigia. È meglio puntare su un thriller o un giallo? Un libro di poesie o un romanzo? Qui sotto alcuni consigli di libri da leggere in estate, tra classici, novità e molto altro per accontentare i gusti di tutti.

Libri per l’estate

Non ci sono dei libri associati al mare o alla montagna, ma delle letture che sicuramente possono accompagnare i mesi estivi, a prescindere dalla location di villeggiatura. I lettori non possono partire senza portare con loro almeno un libro da leggere mentre si abbronzano e si riposano durante le vacanze.

Per l’estate, poi, le letture possono essere di ogni tipo, di ogni genere, ma anche per tutte le età. Dagli adulti che prediligono letture di un certo peso, magari qualche classico sino ad arrivare ad altre letture come i tomi da tantissime pagine oppure la letteratura d’evasione, come i gialli, i polizieschi e anche i tanto amati thriller.

I mesi di luglio e d’agosto sono l’ideale per provare a rimettersi in pari con le novità uscite di recente, ma anche per scoprire nuovi autori e scrittrici che potremmo amare. Riuscire a trovare dei libri da portare in vacanza non è mai facile considerando anche che quest’anno sono uscite tantissime novità, tra esordienti e autori già noti.

Libri per l’estate. quali leggere

Dalla narrativa alla saggistica sino al genere poesia, passando anche per i manga oppure le graphic novel, sono solo alcuni dei libri da leggere e portare con sé in spiaggia sulla sabbia. I mesi precedenti, ma anche il mese di luglio hanno fatto conoscere molti autori, tra questi il ritorno della Giannone con Domani domani dopo il successo de La portalettere.

Per le anime romantiche si passa poi a David Nichols con One day di cui è anche uscita la serie televisiva e il nuovo libro dal titolo Tu sei qui. Stephen King, Glenn Cooper, ma anche Alicia Giménez Bartlett e Joel Dicker sono i libri ideali per chi ama le storie di indagine, thriller, ma anche per risolvere degli enigmi.

Coloro che hanno voglia di scoprire qualcosa in più sul neo vincitore del Premio Strega possono approfittare dei tanti autori e autrici. Da Chiara Valerio sino ad arrivare alla neo vincitrice, ovvero Donatella di Pietrantonio con L’età fragile o ancora Voltoini con Invernale oppure la Lattanzi con Cose che non si raccontano dove parla di maternità, ma non solo.

Tra le tantissime novità, non possono mancare libri come Le ultime confessioni di Sylvia Plath o ancora l’ultimo di Michele Masneri dal titolo Paradiso sino ad arrivare a Tutto il bello che ci aspetta di Lorenza Gentile. La casa editrice Tunué pubblica invece tantissimi manga per ragazzi e non solo.

Libri per l’estate: i migliori

Qui sotto una classifica dei tre libri da leggere in estate con una trama di ogni romanzo in modo da capire i personaggi e se il genere può essere adatto per le passioni di ognuno.

1)Stephen King, You like it darker Salto nel buio

Il re del brivido è il compagno perfetto per l’estate con questa raccolta di 12 racconti sui meandri più oscuri dell’esistenza. Sono racconti dove si mescolano terrore, ma anche conforto, come è nel suo stile ormai noto a tutti.

2)Donatella Di Pietrantonio, L’età fragile

La neo vincitrice del Premio Strega, prima nella classifica dei libri più venduti, parla di fragilità, di ferite dell’animo con uno stile molto scarno e asciutto regalando tensione ai suoi tanti lettori e facendoli innamorare anche di quest’opera.

3)James Patterson, Appuntamento fatale

L’autore di thriller maggiormente venduto al mondo torna in libreria con un nuovo romanzo con le donne protagoniste il cui destino cambia inesorabilmente in una notte. Vedremo cosa succederà e tutte le indagini che si dipanano.

Oltre a questi libri da leggere, sono anche diverse le novità che attendono i più piccoli, da ordinare.

