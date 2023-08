Libri sotto l'ombrellone: novità da leggere in agosto

Le storie d'amore, ma anche il genere crime o d'avventura, sono alcuni dei libri in uscita ad agosto da leggere in vacanza al mare.

Il mese di agosto è indicativamente quello delle ferie, delle vacanze per moltissimi italiani. Il sole, le belle giornate trascorse in riva al mare sulla sabbia, invitano sicuramente a rilassarsi magari in compagnia dei libri preferiti. Per chi ancora non sa cosa leggere, ecco una panoramica sulle ultime novità del mese per appassionarsi, divertirsi e riflettere.

Libri sotto l’ombrellone

In estate, complice anche il fatto che si abbia maggior tempo, si è invogliati maggiormente a leggere. In spiaggia, in riva al mare, non c’è modo migliore di trascorrere il tempo sotto l’ombrellone con uno dei libri preferiti. Il mese di agosto poi, con le belle giornate e l’occasione di rilassarsi, invita ad avventurarsi tra le pagine di un romanzo particolarmente avvincente.

Che sia di genere avventuroso, d’amore, oppure thriller o ancora comico o anche un saggio, sono tantissimi i generi che aspettano di essere letti per evadere dalle preoccupazioni di ogni giorno o semplicemente per conoscere un nuovo autore e di conseguenza il libro che ha appena scritto.

Per agosto sono tantissimi poi i libri in uscita che le varie case editrici propongono proprio per venire incontro alle esigenze dei villeggianti e di coloro che stanno andando in ferie. Oltre al formato fisico, è possibile anche usufruire di tantissimi e-book gratuiti grazie alle varie offerte delle case editrici oppure a servizi di piattaforme come Audible che permettono di ascoltare i libri degli scrittori preferiti in vacanza mentre si sta sdraiati ad abbronzarsi al sole.

Libri sotto l’ombrellone: cosa leggere

Per quanto riguarda le novità dei libri da mettere in valigia, sicuramente sono tantissimi al punto che vi è davvero l’imbarazzo della scelta. Gli amanti della lettura potranno sicuramente sbizzarrirsi considerando le ultime uscite di ogni genere e argomento proprio per appassionarsi.

Le autobiografia brillanti, i romanzi di genere crime, ma anche le storie d’amore o semplicemente le graphic novel, sono storie adatte a ogni genere di pubblico e per ogni età. Si va dalla storia autobiografica dal titolo Poverina di Chiara Galeazzi che racconta appunto la sua esperienza personale e privata passando all’ultimo romanzo Sorelle di Maurizio De Giovanni che tanto appassiona.

I libri gialli da leggere sotto l’ombrellone sono sicuramente una garanzia e, tra questi, non può non inserirsi Elp di Antonio Manzini che ritorna in libreria con una storia davvero enigmatica e avvincente. Sotto questo filone troviamo anche Camilla lackberg con Il figlio sbagliato e Jo Nesbo oppure Città di sogni di Don Winslow.

Tra le tante novità, è presente in libreria anche l’ultimo di John Landsdale oppure il ritorno di Alessia Gazzola che, dopo L’allieva, ritorna con un nuovissimo personaggio che sicuramente incanterà tutti. Verso la fine di agosto esce il nuovo romanzo di Colson Whitehead dal titolo Manifesto criminale che segue già il filone iniziato con il precedente.

Libri sotto l’ombrellone: Amazon

Il noto e-commerce propone tutte le ultime novità letterarie a seconda dei gusti e delle preferenze dei lettori. Cliccando sulla foto si visualizzano i dettagli di ogni articolo. Nei seguenti paragrafi, i tre libri da leggere in agosto scelti tra le ultime novità letterarie accompagnati dalla trama in modo da capire se sia il libro adatto per ognuno.

1)Cathleen Shine, Qui tutto è possibile

Un romanzo sugli esuli ebrei che, dalla vecchia Europa, partono per le coste californiane in cerca di un nuovo futuro e nuova vita. Tra fascino bohemien e un pizzico di nostalgia, l’autrice racconta di un mondo che ormai non esiste più.

2)Giancarlo governi, Nannarella

Un romanzo che celebra la figura di Anna Magnani a 50 anni dalla morte. Una donna, un’attrice che, per il suo talento, la sua bellezza, è ancora oggi ricordata come una delle grandi dive ed è da sempre nell’immaginario collettivo di ognuno. Un libro per scoprire la sua vita, la sua storia e tutti i suoi film.

3) Alessia Gazzola, Una piccola formalità

Dopo il grande successo di Alessia Allevi in L’allieva, l’autrice ritorna in libreria con un libro ambientato in una Milano modaiola con protagonista Rachele esperta di trend. Tra feste, eredità lasciata da uno zio e segreti di famiglia e molto altro, si scopre un’autrice pronta a far sorridere e divertire i suoi lettori.

