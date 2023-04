Libri di Amazon di aprile: le migliori proposte

Dalle raccolte umoristiche sino alla trilogia, passando per i thriller, sono alcuni dei libri in uscita del mese di aprile.

Dopo un inverno di freddo in cui si è passato molto tempo al chiuso, le giornate di aprile, complici il sole, invitano a uscire. Sono molti a fare gite e picnic e, proprio durante uno di questi momenti, il compagno migliore è sicuramente un buon libro. Per il mese di aprile, sono davvero tanti i libri pronti a uscire e ad attirare l’attenzione di lettori e lettrici.

Libri di Amazon di aprile

con il mese di aprile, sono diverse le novità letterarie in uscita nei prossimi mesi. inoltre, complici anche le giornate di sole, non c’è niente di più bello che recarsi al parco e leggere. Sono diverse le idee e le proposte in uscita in questo mese da portare con sé nei luoghi di vacanza, complice anche i ponti del 25 aprile e del 1 maggio.

In un suo poema, T.S. Eliot scriveva che il mese di aprile è il più crudele, un po’ per il rinnovamento che questo periodo e questa stagione portano con sé, ma anche per il fatto che un po’ il simbolo della caducità tipica dell’esistenza. Molti dei libri che si leggeranno in questo mese e quelli successivi rispecchiano questo clima.

L’aria di rinnovamento non coinvolge soltanto la natura con i fiori e le piante che sbocciano, i nuovi colori, ma anche tantissimi libri che arrivano dalle case editrici. Sono diversi gli scrittori e scrittrici che in questo periodo fanno uscire le loro ultime novità per catturare lp’attenzione di molti lettori e lettrici amanti di ogni genere.

Libri di Amazon di aprile: proposte

Sono tantissime le proposte editoriali e letterarie in arrivo sugli scaffali in questo mese di aprile. Gli scaffali delle librerie e delle biblioteche sono pronti a riempirsi di tantissimi libri per ogni lettore e lettrice, di tutti i genitori. Un mese in cui le novità non mancano e si spazia: dai libri in tono umoristico sino a saghe come quella di Black Water che sta attirando sempre pià lettori.

Chi ama Woody Allen come regista sarà sicuramente curioso di scoprirla anche in veste di scrittore di libri. infatti, il popolare regista americano arriva in libreria con una raccolta umoristica dal titolo Rivincite con la prefazione e introduzione di Umberto Eco. una galleria di personaggi che faranno sicuramente divertire.

Arriva poi il terzo capitolo della scrittice Tove Ditlevsen che molti hanno già paragonato alla Ferrante con Dipendenza. Si tratta dell’ultimo libro dopo infanzia e Gioventù che, in qualche modo, chiude il cerchio. L’1 aprile arriva una storia che parla di identità e di radici, ovvero Come dividere una pesca di Noor Naga o ancora Vecchiaccia di Fuani Marino che pubblica per Einaudi.

Gli amanti del genere thriller sicuramente non si perderanno le ultime novità per quanto riguarda Teoria e pratica di ogni cosa di Marisha Pessl, già considerato molto avvincente. Non manca poi Abbi pietà del mio piccolo dolore, una storia di vita e di sorellanza. Chi ama le storie ambientate in montagna non si perderà l’ultimo libro di Mauro Corona dal titolo Le Cinque porte.

Libri di Amazon di aprile: i migliori

Il noto e-commerce di Amazon propone sempre tante novità editoriali e letterarie di cui approfittare per l’occasione. Cliccando l’immagine si visualizzano le caratteristiche. Qui sotto abbiamo stilato una classifica con i tre migliori libri del mese di aprile scelti tra scrittori apprezzati e amati dai consumatori con la trama di ciascuno.

1)Fabio Geda, La scomparsa delle farfalle

L’autore torna in libreria con un libro che è uscito l’11 aprile e racconta di quattro giovani che intrecciano le loro vite e la loro amicizia. Una storia di amicizia, di scelte, ma anche di condivisione dove l’amicizia è più importante di tutto il resto e si tenta di aiutarsi l’uno con l’altro.

2)Mauro Corona, Le cinque porte

Appassionato di montagna e grande conoscitore, Mauro Corona porta il lettore nell’ambiente che pià conosce. Una storia di natura e di piante, di un nonno che insegna ai nipoti l’importanza degli animali, del bosco e del rispetto per ogni forma di vita e di ambiente. Un libro adatto anche per i bambini a partire dagli 11 anni.

3)Woody Allen, Rivincite

Una raccolta spassosa, intelligente, simpatica e umoristica del regista Woody Allen che racconta e parla di barzellette su rabbini confusi, di canaglie, criminali incalliti, ma anche del barbiere di Hitler. Una raccolta ironica che sorprende i lettori e gli appassionati dei film del noto regista.

Chi ama i libri, non può perdere l’iniziativa di Lettura Day, dedicata al mondo del libro in occasione della Giornata Mondiale.

