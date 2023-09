Libri per l'autunno: i migliori in uscita su Amazon

Libri per l'autunno: i migliori in uscita su Amazon

I libri per l'autunno di Filippo Timi, ma anche di King o di McCarthy sono alcune novità letterarie da leggere in questo periodo.

La stagione autunnale si sta pian piano avvicinando e questo periodo è molto amato dai lettori. In questa fase, i lettori e le lettrici colgono l’occasione per creare il proprio angolo di lettura e cominciare a leggere solo uno dei tanti libri a disposizione sugli scaffali di librerie e biblioteche. Scopriamo quali leggere in questa stagione.

Libri per l’autunno

Con l’autunno che sta per giungere, non c’è cosa migliore di stare in casa, magari sul letto, accompagnati dalla coperta, il tè e uno dei libri preferiti. Un’atmosfera magica e la stagione autunnale invita a rilassarsi, leggere e farsi scaldare e coccolare tra le pagine di un romanzo, di un saggio o anche di una graphic novel.

La stagione autunnale è il momento ideale per perdersi tra le pagine di un libro, magari vicino al fuoco o al camino acceso nelle serate in cui comincia a fare più fresco. Scegliere poi non è affatto semplice, ma a tal proposito, è possibile sempre affidarsi ai consigli e suggerimenti delle case editrici, dei librai o dei bibliotecari.

Affidarsi agli esperti in questo campo aiuta sicuramente a fare la scelta migliore per quanto riguarda i libri e le prossime letture da leggere. I vari booktuber sanno sicuramente consigliare con tante e varie novità da portare con sé che permetteranno di scoprire molto e deliziarsi quando le temperature vanno ad abbassarsi gradualmente.

Libri per l’autunno: le uscite

Prima di scoprire quali possono essere le uscite letterarie, è bene sapere che sono davvero tanti i generi di libri da leggere in questo periodo dell’anno. Si va da romanzi, racconti, ma anche saggi o graphic novel che allietano i pomeriggi e le serate autunnali. Il libro poi va scelto in base al proprio gusto, interesse e passione.

I titoli maggiormente chiacchierati e discussi sono una scelta interessante, ma è anche possibile trovare delle chicche che faranno sicuramente innamorare. I gialli e i romanzi noir sono molto amati, oltre a essere un genere apprezzato, anche perché si tratta di letteratura d’evasione che aiuta a svagare un po’ la mente.

Non bisogna poi dimenticare i libri di introspezione psicologica che aiutano il lettore a porsi domande, non solo su se stesso, ma anche sulla propria vita e il futuro che è ancora tutto da scrivere. Basta dare un’occhiata alle varie case editrici e al loro catalogo per rendersi conto di quale libro leggere e delle ultime novità letterarie.

Da Filippo Timi con Marilyn passando per Dove c’è più luce, una graphic novel adatta sia a grandi che piccini per poi non dimenticare l’ultimo libro di Cormac McCarthy che, dopo Il passeggero, torna con un’altra novità per tutti i suoi lettori oppure Agliardi o ancora l’ultimo di Stephen King, a proposito di romanzi che tengono in sospeso.

Libri per l’autunno Amazon

La nuova stagione letteraria sta per aprire i battenti con una serie di novità editoriali pronte per uscire allo scoperto da ordinare su Amazon. Cliccando sull’immagine è possibile vedere le varie copertine. La classifica mostra i tre libri per l’autunno da leggere nei prossimi giorni scelti tra quelli appena usciti con la trama di ogni romanzo.

1)In memoriam, Alice Winn

Un classico che racconta la storia di due uomini che, dell’insensatezza del conflitto di guerra, riescono a trovare qualche speranza e qualcosa a cui aggrapparsi. Un romanzo ambientato agli inizi del Novecento che permette di far capire molto del mondo circostante che racconta ombre e luci nelle quali ognuno può sicuramente ritrovarsi.

2)Marilyn, Filippo Timi

Attore e regista, dopo aver scritto già un altro libro, torna in libreria con un nuovo lavoro dal titolo Marilyn, appunto che parla, come facilmente intuibile, del mito di Marilyn Monroe. Un viaggio nella mente di una diva, di una donna amante e mai moglie, di una donna desiderata da tutti e inarrivabile.

3)La chiave di Berlino, Vincenzo Latronico

I rave, i party, le cicatrici, ma anche la sua bellezza, tutto questo e molto altro racchiude Berlino, la capitale tedesca. Un racconto di una città, ma anche di coloro che l’hanno vissuta e attraversata negli anni. Un libro politico, commovente, su ciò che è andato perduto da parte di un autore che la conosce molto bene.

Insieme ai libri per l’autunno, anche le ultime novità di ottobre con alcuni titoli imperdibili.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.