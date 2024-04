Auto contro i tavoli di un bar a Sulmona: sei feriti

Un tragico incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi a Sulmona, dove sei persone, tra cui due minori, sono rimaste ferite dopo che un’auto è improvvisamente piombata sui tavolini all’esterno di un bar nel centro storico di Largo Faraglia.

La dinamica dell’incidente

L’episodio è avvenuto intorno alle 14:30 e ha provocato grande spavento tra i presenti, oltre a danni significativi ai tavoli, alle sedie e al locale stesso. Da una prima ricostruzione, sembra che una Ford Eco Sport, di proprietà di un turista, sia partita da dove era parcheggiata sul lato di Largo Faraglia senza controllo, percorrendo diversi metri fino a schiantarsi violentemente contro gli arredi del bar e contro i clienti presenti al momento dell’incidente.

Feriti trasportati in ospedale

Le sei persone coinvolte nell’incidente, incluso un giovane che ha tentato di fermare l’auto e si è ferito a una gamba nel tentativo, sono state trasportate d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Sulmona. Le condizioni delle persone coinvolte non sono ancora state rese note. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti polizia e vigili urbani per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le autorità sono al lavoro per comprendere se si tratti di un guasto meccanico, umano o di altra natura.