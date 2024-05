Erano circa le ore 17 della giornata di ieri quando Agnese Brunelli si è scontrata mentre era alla guida della sua Opel contro un’autocisterna. Il sinistro è avvenuto nei pressi di Cremona e non ha dato scampo alla donna di 59 anni.

Incidente a Cremona, la dinamica dello scontro

Il mezzo pesante stava viaggiando in direzione Cremona e, per cause ancora da accertare, è andato a schiantarsi contro il veicolo a quattro ruote guidato dalla Brunelli. L’incidente è avvenuto sulla Strada provinciale Quinzanese, all’altezza del Comune di Bordolano. La dinamica dell’incidente al momento non è ancora del tutto stata chiarita, ma ad avere la peggio è stata la 59enne. La strada sulla quale viaggiavano i due mezzi interessati è rimasta chiusa in ambo le direzioni per diverse ore.

Incidente a Cremona, morta Agnese Brunelli

Il corpo della donna è stato estratto dai vigili del fuoco dalle lamiere della sua automobile e i sanitari del 118 non hanno potuto fare niente per salvarla. Agnese è morta e lascia così il marito e tre figli. I carabinieri stanno ancora indagando sull’esatta dinamica dello scontro.