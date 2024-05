Nella mattina di oggi, 20 maggio, due auto si sono scontrate sulla provinciale per Pandino a Rivolta D'Adda: nessuno in gravi condizioni

Nelle prime ore della giornata di oggi, lunedì 20 maggio, sulla provinciale per Pandino si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolti tre bambini, che viaggiavano in auto con la mamma e un’altra auto con alla guida un giovane trentenne.

Incidente stradale a Rivolta D’Adda

L’incidente stradale è avvenuto alle 9,30 di questa mattina, sulla provinciale per Pandino. Una Ford Puma, guidata da una madre 30enne, si è scontrata con un’Alfa Romeo 156 che proveniva dalla rotatoria della Rivoltana, guidata da una trentenne.

Un impatto che, fortunatamente, non ha provocato gravi conseguenze per gli occupanti delle due auto: grande shock per i tre bambini, dai due ai cinque anni, che non hanno riportato gravi conseguenze.

I soccorsi nell’incidente sulla provinciale per Pandino

Sul luogo dell’incidente immediato è stato l’intervento dei soccorsi: tre ambulanze e l’auto medica del 118. I bambini e la mamma sono stati trasferiti in ospedale per accertamenti, mentre le condizioni del giovane trentenne, che viaggiava sull’altra auto, non sarebbero preoccupanti.

Non è chiaro per quale motivo le auto abbiano perso il controllo, le autorità vagliano varie ipotesi. Le forze dell’ordine, in queste ore, sono sul posto per effettuare gli interventi necessari e stabilire con esattezza la dinamica dell’incidente e risalire ad eventuali responsabilità.