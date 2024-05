Incidente in A21, tre veicoli coinvolti: numerosi feriti

Incidente in A21: tre veicoli coinvolti

Questa mattina, 20 maggio, poco prima delle 8, si è verificato un brutto incidente stradale sul tratto dell’autostrada A21 tra Pontevico e Cremona.

Poco prima delle 8 di questa mattina, lunedì 20 maggio, si è verificato un incidente stradale sul tratto dell’autostrada A21 tra Pontevico e Cremona. Per il momento le cause dell’incidente e la dinamica esatta di quanto accaduto sono ancora da accertare, ma secondo quanto riportato dalla Polizia stradale di Cremona, sarebbero rimasti coinvolti tre mezzi. Ci sarebbero, inoltre, diversi feriti.

Incidente in A21: disagi per il traffico

Sul luogo dell’incidente sono arrivati immediatamente i sanitari e l’automatica del 118. I feriti, secondo i primi accertamenti, non avrebbero subito conseguenze gravi fortunatamente e sarebbero stati trasportati tutti all’ospedale in codice verde e giallo. Al momento, nel tratto interessato dall’incidente, ci sono diversi disagi per il traffico, con rallentamenti e code.