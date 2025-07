Due fratellini di 8 e 10 anni sono stati aggrediti da un rottweiler mentre giocavano nel giardino della nonna. L’episodio è avvenuto a Lavinio, nella località balneare vicino Roma. Entrambi i bambini sono stati soccorsi in codice rosso e trasportati d’urgenza in ospedale con l’eliambulanza.

Fratellini aggrediti dal rottweiler della nonna

Due bambini di 8 e 10 anni sono stati attaccati da un rottweiler mentre si trovavano nel giardino dell’abitazione della nonna.

L’animale, secondo una prima ricostruzione, avrebbe scavalcato la recinzione che lo separava dai piccoli e si sarebbe scagliato contro di loro.

A dare l’allarme è stata la nonna, intervenuta subito per allontanare il cane e contattare i soccorsi. Al momento non risulterebbe indagata, ma le forze dell’ordine stanno valutando eventuali responsabilità legate alla custodia dell’animale.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Anzio, che stanno cercando di chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare le condizioni in cui l’animale veniva custodito. Il rottweiler, un maschio regolarmente microchippato, non avrebbe mai dato segni di aggressività in passato.

Fratellini aggrediti dal rottweiler della nonna: le loro condizioni dopo il ricovero

I due fratellini, di 8 e 10 anni, avrebbero riportato lesioni serie in seguito all’aggressione. Uno dei bambini ha subito un profondo trauma cranico, mentre l’altro ha riportato ferite estese alla schiena. Vista la gravità delle condizioni, entrambi sono stati elitrasportati da Lavinio all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Al momento non sarebbero in pericolo di vita, ma le loro condizioni richiedono un attento monitoraggio clinico e, con ogni probabilità, interventi chirurgici per la stabilizzazione delle ferite.