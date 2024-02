La bambina aggredita dai cani della nonna è stata portata in ospedale in elisoccorso. Ferita anche l'anziana.

Ad Anguillara Sabazia, vicino a Roma, una bambina di due anni è stata aggredita dai cani della nonna e portata in elisoccorso in ospedale. Ferita anche l’anziana.

L’aggressione

L’aggressione è avvenuta a casa dei nonni della bambina che l’accudivano mentre i genitori erano al lavoro. La piccola è stata assalita da due cani, uno dei quali un pastore tedesco. In seguito alla ferite è stata portata in elisoccorso al Policlinico Gemelli in prognosi riservata. Anche la nonna è stata portata in ospedale, al San Camillo, ma non si conoscono le sue condizioni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Bracciano, i forestali e la polizia locale che dovranno indagare sulla dinamica dell’aggressione.

L’incidente a Manziana

L’aggressione della bambina arriva a pochi giorni da un altro tragico evento che ha come protagonisti i cani: la morte di Paolo Pasqualini, sbranato da due rottweiler mentre faceva jogging a Manziana, sempre vicino a Roma. Attualmente i proprietari dei due cani risultano indagati per omicidio colposo.