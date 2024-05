Dopo tanto tempo, Chico Forti sta per fare ritorno in Italia. Nelle scorse ore era circolata la notizia secondo la quale l’uomo non fosse più detenuto nel carcere in Florida, ma fosse trattenuto dall’Agenzia statunitense per l’immigrazione in attesa del trasferimento in Italia. Trasferimento che, secondo fonti ben informate, dovrebbe avvenire già nella giornata di oggi.

Chico Forti torna in Italia: la notizia

Dopo una lunga detenzione negli Stati Uniti d’America, Chico Forti è pronto a fare il suo ritorno in Italia. Il trentino era atteso ormai da settimane, dopo che Giorgia Meloni aveva anticipato il suo rientro con quelle dichiarazioni rilasciate lo scorso 1 di marzo. In passato, anche Luigi di Maio aveva preannunciato un immediato rientro in patria di Forti (era il 2020), ma in quel caso alcuni problemi burocratici avevano bloccato tutto l’iter. Da quel momento sono passati quattro anni, e questa volta l’ex produttore televisivo sembra davvero pronto a fare rientro a Roma.

Chico Forti torna in Italia: la vicenda processuale

Forti era stato accusato alla fine degli anni ’90 dell’omicidio dell’australiano Dale Pike, trovato morto su una spiaggia della Florida. Nonostante l’italiano si sia sempre dichiarato non colpevole, le autorità americane lo avevano arrestato e la sua detenzione a Miami è stata lunghissima. Forti aveva chiesto, appellandosi alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo, di poter scontare la pena nel suo Paese.