I fuochi d’artificio per una comunione hanno incendiato un terreno in via Canneto, Santa Maria la Carità, a Napoli. È scattata una denuncia.

I tradizionali fuochi d’artificio, pensati per celebrare momenti speciali, possono trasformarsi in un pericolo inatteso. È quanto accaduto il 29 giugno a Santa Maria la Carità, durante una comunione, quando uno spettacolo pirotecnico ha accidentalmente scatenato un incendio che ha minacciato alcune case, richiedendo l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco.

Fuochi d’artificio alla comunione della figlia: terreno ridotto in fiamme

Durante i festeggiamenti per una comunione in via Canneto, alcuni fuochi d’artificio hanno accidentalmente colpito un terreno confinante, innescando rapidamente un vasto incendio. In pochi minuti le fiamme si sono propagate con grande intensità, avvolgendo la vegetazione presente, tra cui circa 250 alberi di eucalipto e oltre 10mila piante di vario tipo, oltre a una serra.

Il rogo ha inoltre messo in pericolo le abitazioni limitrofe, costringendo l’intervento immediato dei vigili del fuoco per contenere i danni e prevenire ulteriori conseguenze.

Fuochi d’artificio alla comunione della figlia: denunciato un uomo

I carabinieri della stazione di Sant’Antonio Abate, giunti sul posto per accertamenti, hanno denunciato un uomo di 46 anni. Secondo le indagini, l’uomo avrebbe acceso diverse batterie pirotecniche per celebrare la comunione della figlia, senza valutare i possibili danni alla vegetazione circostante e agli edifici limitrofi. Per il 46enne sono scattate le accuse di incendio colposo e accensione ed esplosioni pericolose.