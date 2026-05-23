Dimissioni di Tulsi Gabbard: la National Intelligence Usa cambia guida

La direttrice della National Intelligence, Tulsi Gabbard, ha comunicato le sue dimissioni il 22 maggio 2026, annunciando che il suo mandato terminerà con effetto dal 30 giugno. Nella lettera presentata al presidente Donald Trump la motivazione ufficiale è di natura privata: Gabbard intende rimanere accanto al marito, Abraham, a cui è stata diagnosticata una forma estremamente rara di tumore alle ossa.

La decisione, resa pubblica dai media, segna la fine di un periodo contrassegnato da scelte radicali sulla gestione dei dossier dell’intelligence.

Il passo indietro arriva dopo mesi caratterizzati da provvedimenti e scontri interni che hanno polarizzato l’ambito della sicurezza nazionale. Gabbard, figura politica con un percorso che l’ha portata dalle file democratiche a posizioni vicine all’amministrazione in carica, lascia l’incarico dopo aver promosso una serie di riforme e dopo aver reso pubblici documenti sensibili che hanno suscitato critiche e polemiche.

Le motivazioni ufficiali e la comunicazione

Nella nota formale inviata allo Studio ovale, Tulsi Gabbard ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta e ha sottolineato la necessità di garantire una transizione ordinata nelle settimane successive al suo annuncio. La scelta di dedicarsi alla cura del coniuge è stata presentata come priorità personale: il riferimento alla diagnosi di Abraham è il fulcro della dichiarazione pubblica.

La comunicazione include la data precisa di fine servizio e indica la volontà di collaborare affinché il passaggio di consegne non complichi l’operatività dell’apparato di intelligence.

Nomina temporanea e reazioni ufficiali

Il presidente Donald Trump ha commentato l’uscita lodando il lavoro svolto da Gabbard e annunciando che il vice direttore principale, Aaron Lukas, assumerà la carica di direttore ad interim. In una pubblicazione su Truth il presidente ha espresso apprezzamento per l’impegno di Gabbard e augurato pronta guarigione al marito. Questa risposta ufficiale mette in rilievo la necessità di stabilità immediata nella direzione dell’intelligence, oltre a sottolineare l’aspetto umano della decisione.

Le tensioni e le accuse di pressioni

Parallelamente alla versione ufficiale, diverse fonti internazionali, riportate da agenzie quali Reuters, hanno avanzato l’ipotesi che la decisione non sia stata priva di pressioni politiche. Secondo tali ricostruzioni, Gabbard avrebbe incontrato ostacoli interni sul piano operativo e sarebbe stata progressivamente estromessa da alcuni dossier sensibili, compresi piani relativi a operazioni estere e a conflitti regionali. Queste letture suggeriscono che la motivazione personale conviva con dissidi professionali che hanno complicato il rapporto con la Casa Bianca.

Eventi che hanno alimentato il dibattito

Negli ultimi mesi il mandato di Tulsi Gabbard è stato segnato da episodi ad alto impatto mediatico: la declassificazione di un vasto numero di documenti, contestazioni su interventi degli apparati e una controversia per il recupero di materiali classificati dalla CIA. Tali iniziative hanno suscitato accuse da parte di critici che le hanno attribuito lo scopo di minare la fiducia nelle istituzioni, mentre i sostenitori hanno difeso la trasparenza come valore prioritario.

Bilancio del mandato e conseguenze operative

Sul piano amministrativo, a Gabbard vengono riconosciute alcune trasformazioni strutturali: la declassificazione di centinaia di migliaia di pagine, una riduzione della dimensione complessiva della comunità dell’intelligence con stime di risparmi rilevanti e l’abolizione di programmi legati alla diversità interna alle agenzie. Queste misure hanno generato sia consensi per l’efficienza dichiarata sia critiche per gli impatti sulla capacità analitica e sulla credibilità degli organi di informazione.

Il mandato di Tulsi Gabbard era iniziato il 12 febbraio 2026, quando prese formalmente il ruolo di direttrice della National Intelligence. In meno di due anni la sua gestione è divenuta uno degli aspetti più discussi dell’amministrazione, risultato di scelte nette che hanno trasformato procedure, reso pubblici materiali sensibili e alimentato tensioni con figure e agenzie tradizionalmente al centro della sicurezza nazionale.

Prospettive e incognite

Con l’uscita di scena annunciata, resta da vedere come l’amministrazione gestirà il passaggio di consegne e quali saranno le priorità del periodo di transizione guidato da Aaron Lukas. La vicenda solleva interrogativi sull’equilibrio tra trasparenza e riservatezza, così come sulle dinamiche politiche che influenzano gli assetti dell’intelligence in tempi segnati da tensioni internazionali. Per ora, la comunicazione ufficiale insiste sulla scelta familiare di Gabbard, ma il dibattito pubblico continuerà a indagare le componenti operative e politiche che hanno portato alla sua partenza.