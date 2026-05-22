Qatar e Pakistan a Teheran per spingere verso un accordo che eviti la ripresa della guerra

Il 22 maggio 2026 delegazioni del Qatar e del Pakistan sono arrivate a Teheran per tentare di trasformare una tregua fragile in un accordo durevole, con nodi tecnici e politici ancora da risolvere

Il 22 maggio 2026 delegazioni diplomatiche regionali si sono dirette a Teheran con l’obiettivo di evitare una ripresa delle ostilità tra Usa e Iran. Dopo settimane di contatti infruttuosi, la presenza simultanea di rappresentanti del Pakistan e del Qatar segna un’accelerazione delle manovre diplomatiche: il Pakistan è il mediatore ufficiale mentre il Qatar è rientrato in scena coordinandosi con Washington.

L’azione arriva in un contesto segnato da una tregua instabile e da manovre navali e finanziarie che complicano ogni possibile soluzione.

La tregua, fragile nei fatti, convive con misure di pressione come il blocco navale imposto dagli Stati Uniti sui porti iraniani e con la chiusura effettiva dello Stretto di Hormuz da parte di Teheran.

Questi elementi hanno inciso sui mercati energetici e reso la diplomazia più urgente: il Qatar, pur avendo subito attacchi all’infrastruttura del GNL, ha accettato di svolgere un ruolo di mediazione, mentre interlocuzioni separate hanno cercato di smussare le divergenze su assetti militari, rimozione delle sanzioni e gestione delle risorse finanziarie congelate.

Il ruolo dei mediatori e il rientro del Qatar

Il Pakistan è rimasto fino a oggi il punto di riferimento principale per le trattative, fungendo da canale ufficiale tra le parti. Tuttavia, il 22 maggio 2026 la presenza di una squadra negoziale qatariota a Teheran ha evidenziato la volontà di impiegare canali aggiuntivi e back-channel tradizionali per sbloccare l’impasse. Secondo fonti vicine ai negoziati, il team qatariota si è mosso in coordinamento con la delegazione degli Usa, proprio per cercare una composizione che possa soddisfare le esigenze di entrambe le parti senza tornare alle armi.

Perché il Qatar è tornato in campo

La riattivazione del Qatar come mediatore è significativa perché il paese, oltre a essere un alleato strategico degli Usa, ospita basi militari e parte dell’infrastruttura energetica globale. Nonostante gli attacchi missilistici e con droni che hanno danneggiato impianti di GNL a Ras Laffan — riducendo in modo rilevante la capacità di esportazione — Doha ha valutato che contribuire a una soluzione diplomatica sia nell’interesse regionale e del proprio sistema economico. Il ruolo qatariota si fonda su un mix di credibilità internazionale e capacità di parlarsi con entrambe le sponde.

I nodi tecnici che frenano un accordo

Nonostante la volontà di trattare, permangono questioni chiave. In cima alla lista c’è il tema dell’arricchimento dell’uranio e della gestione delle scorte di materiale nucleare: l’Iran possiede un quantitativo di uranio arricchito ad alta percentuale che Washington vuole controllare o trasferire. Ai problemi nucleari si sommano richieste iraniane più ampie — dal ritiro delle forze straniere da aree prossime al paese alla revoca delle sanzioni e al rilascio di fondi congelati — e la rivendicazione di garanzie sulla navigazione nello Stretto di Hormuz, elemento vitale per i flussi energetici globali.

Il nodo dell’uranio e le posizioni in campo

Il tema dell’uranio arricchito è il più delicato: per Teheran la possibilità di mantenere capacità civili di arricchimento è un elemento di sovranità tecnologica, mentre gli Usa e i loro alleati chiedono limiti stringenti e controlli internazionali. L’Iran ha offerto meccanismi alternativi — come il trasferimento a terze parti o la supervisione dell’AIEA — ma le controparti rifiutano compromessi che possano lasciare capacità a medio termine. Questo punto tecnocratico rischia di trasformarsi in una impasse politica se non accompagnato da concessioni simultanee su sanzioni e sicurezza regionale.

Prospettive, tempistiche e rischi

Le prossime fasi dei colloqui sono state descritte dalle fonti come decisive: il tempo è un fattore limitante e la situazione militare resta volatile. Il 19 maggio 2026 il presidente Donald Trump ha annunciato la sospensione di una nuova serie di attacchi dopo aver ricevuto una proposta di pace iraniana, segnando che esiste «una buona possibilità» di avanzamento, ma invitando alla cautela. Sul versante economico, misure come l’estensione di una deroga sulle esportazioni di petrolio sono state adottate per stabilizzare i mercati fino al 17 giugno 2026, mentre i mediatori cercano di tradurre segnali positivi in impegni concreti che riducano il rischio di una ripresa delle ostilità.

In questo quadro, la partita diplomatico-negiziale resta complessa: servono garanzie tecniche sull’uranio, accordi sul transito marittimo e misure finanziarie che permettano a Teheran di tornare a un rapporto gestibile con il sistema economico internazionale. Il ritorno del Qatar e il lavoro del Pakistan potrebbero creare le condizioni per un’intesa, ma il percorso richiede pazienza, precisione tecnica e fiducia reciproca per trasformare una tregua fragile in un cessate il fuoco duraturo.