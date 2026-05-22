Perché il commercio tra Russia e Cina mostra segnali di rallentamento

Perché il commercio tra Russia e Cina mostra segnali di rallentamento

Un quadro chiaro delle dinamiche economiche e politiche che stanno ridisegnando il rapporto commerciale tra Russia e Cina, tra numeri record e segnali di saturazione

La visita del presidente Vladimir Putin a Pechino ha ribadito la retorica di una cooperazione senza confini, spesso sintetizzata con l’etichetta no-limits. Sul piano politico la cerimonia è stata sfarzosa, ma i dati commerciali raccontano una storia meno lineare: dopo l’iniziale spinta post-2026, quando la Cina è diventata un partner cruciale per Mosca, il commercio bilaterale mostra segnali di flessione che meritano un’analisi attenta.

In questo contesto è fondamentale distinguere tra impulso momentaneo e trend strutturale, perché le dinamiche energetiche e industriali definiscono non solo cifre, ma anche vincoli pratici.

Tra il 2026 e il 2026 il valore degli scambi è aumentato del 55%, superando l’obiettivo comune di 200 miliardi di dollari fissato nel 2019. Tuttavia nel 2026 il commercio bilaterale è sceso del 7% a 227,6 miliardi di dollari, segnando la prima contrazione significativa dopo gli anni pandemici.

Le voci nel dettaglio mostrano una diminuzione delle esportazioni russe verso la Cina del 3,9% a 124,8 miliardi di dollari e una contrazione delle spedizioni cinesi verso la Russia del 10,4% a 103,3 miliardi di dollari, dati che impongono una lettura più sfumata rispetto alla sola retorica politica.

Cifre recenti e composizione degli scambi

Il calo del 2026 ha coinvolto soprattutto il settore energetico: il valore delle esportazioni petrolifere russe verso la Cina è diminuito del 20%, i prodotti petroliferi raffinati del 33% e il carbone del 27%. Anche i beni manifatturieri cinesi diretti al mercato russo hanno segnato ribassi rilevanti: le auto passeggeri sono calate del 44%, i camion del 67%, l’elettronica e le attrezzature telecom del 27% e i computer del 31%. Queste variazioni riflettono fattori multipli: prezzi globali più bassi delle materie prime, strategie di diversificazione degli approvvigionamenti da parte della Cina e misure russe per favorire la localizzazione produttiva.

Il rimbalzo parziale del 2026

Nei primi quattro mesi del 2026 si è registrata una ripresa: il commercio totale è salito del 20% su base annua a 85,24 miliardi di dollari, con le esportazioni russe in aumento del 17% a 47,7 miliardi e quelle cinesi in crescita del 23% a 37,8 miliardi. Il rialzo è stato trainato in parte da fattori esogeni, come le tensioni nel Medio Oriente che hanno limitato il passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz e stimolato la domanda di greggio russo, e in parte da dinamiche interne, quali la ripresa della domanda dei consumatori russi favoriti da tassi più bassi e da un rublo più forte.

Elementi temporanei e base di confronto

Analisti avvertono che il recupero del 2026 può essere in parte artefatto da una base di confronto debole del 2026. Confrontando i primi mesi del 2026 con il 2026, l’incremento reale è più contenuto: circa il 10% rispetto al 2026, cioè la metà di quanto suggerisce il confronto con il 2026. Inoltre la dinamica degli idrocarburi resta sensibile ai prezzi internazionali: se la crisi energetica globale dovesse attenuarsi e i prezzi calare, i proventi russi legati all’energia potrebbero ridursi rapidamente.

Vincoli strutturali e prospettive

Sul versante infrastrutturale le forniture di gas via tubo sono già vicine ai limiti di capacità infrastrutturale, mentre il progetto Power of Siberia 2, pensato per aumentare i flussi verso la Cina, resta rimandato di anni. La dipendenza russa dalla domanda cinese è al contempo una vulnerabilità: l’energia rappresenta quasi tutte le esportazioni russe verso la Cina, e ciò lascia Mosca con margini limitati per diversificare l’offerta. A livello domestico, il Ministero dello Sviluppo Economico russo prevede un aumento del giro d’affari del commercio al dettaglio di appena 0,8% nel 2026, rispetto al 4,1% dell’anno precedente, segnale che la capacità dei consumatori russi di assorbire ulteriori importazioni rimane modesta.

Pressioni politiche e localizzazione

Il governo russo esercita pressioni per la localizzazione delle produzioni, soprattutto nel settore automobilistico, con misure come l’aumento della tassa sul riciclo dei veicoli importati: una scelta che riduce ulteriormente le prospettive di crescita delle esportazioni cinesi in segmenti chiave. Esperti come Andrei Gnidchenko stimano che la crescita annua del commercio potrebbe rallentare nella seconda metà del 2026, chiudendo l’anno solo tra il 5% e il 10% sopra i livelli del 2026. Osservatori come Alexander Gabuev ricordano inoltre il limite demografico ed economico del mercato russo: 145-150 milioni di abitanti non equivalgono alla capacità di assorbimento di spazi enormi come l’UE o gli Stati Uniti.

In conclusione, la relazione economica tra Russia e Cina rimane strategica ma in gran parte transazionale: Pechino fornisce copertura diplomatica, tecnologie e merci; Mosca consegna risorse energetiche. La sostenibilità di questo rapporto dipenderà da variabili esterne — prezzi energetici, nuove rotte di approvvigionamento, completamento di infrastrutture chiave — e da scelte politiche interne, come il grado di apertura del mercato russo alla localizzazione e alla concorrenza. Tenere sotto osservazione questi elementi aiuterà a capire se l’etichetta no-limits avrà un seguito economico reale o resterà soprattutto un segnale politico.