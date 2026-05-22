Pausa sulla vendita da 14 miliardi a Taiwan: motivazioni e conseguenze

Un alto ufficiale navale statunitense ha dichiarato una sospensione temporanea della vendita di armamenti a Taiwan per conservare munizioni destinate all'operazione in Medio Oriente, mentre sullo sfondo emergono dubbi politici e pressioni internazionali

Un funzionario della Marina statunitense ha comunicato al Congresso che il processo per approvare un pacchetto d’armamenti del valore di 14 miliardi di dollari destinato a Taiwan è stato messo in sospeso, citando la necessità di preservare scorte di munizioni per l’operazione nota come Epic Fury. Le parole dell’acting Navy Secretary Hung Cao sono arrivate durante un’audizione del Senato, e hanno subito riacceso il dibattito sulle priorità strategiche di Washington e sulla credibilità della sua politica di supporto a Taipei.

Questo annuncio si inserisce in un contesto diplomatico già teso, in cui la vendita era stata discussa anche nei colloqui tra il presidente Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping.

La sospensione non è stata descritta come una cancellazione definitiva: l’amministrazione mantiene la possibilità di riprendere la procedura quando lo riterrà opportuno.

In audizione, Cao ha osservato che le decisioni finali relative alla vendita ricadono su figure chiave dell’esecutivo, in particolare il Segretario alla Difesa Pete Hegseth e il Segretario di Stato Marco Rubio. Nel frattempo, il parlamento statunitense aveva già approvato il pacchetto in gennaio, ma l’effettiva autorizzazione presidenziale rimaneva necessaria per il via libera alla consegna delle armi.

Le ragioni ufficiali della pausa

La motivazione pubblica fornita dalle autorità è di carattere operativo: salvaguardare le riserve necessarie per l’azione militare in Medio Oriente. L’uso del termine pausa indica che si tratta di una misura temporanea e funzionale piuttosto che di una decisione politica finale. Dal punto di vista materiale, si è specificato che si tratta di assicurarsi la disponibilità di munizioni per sostenere l’impegno militare in corso, un elemento che il Pentagono ha valutato prioritario rispetto alla consegna immediata del pacchetto taiwanese. Questa scelta solleva questioni su come gli Stati Uniti gestiscono la capacità industriale e le scorte di armamenti in scenari di impegno simultaneo su più fronti.

Il ruolo delle munizioni e dell’industria bellica

Conservare scorte vuol dire anche rimandare contratti e spedizioni che coinvolgono fornitori e logistica internazionale. Il riferimento a Epic Fury ha sottolineato che motivazioni operative possono prevalere sulla tempistica di vendite estere, specialmente quando le scorte sono richieste per missioni attive. L’elemento pratico interessa sia la catena di approvvigionamento sia il bilancio della difesa: mantenere riserve adeguate può limitare la capacità di autorizzare grandi trasferimenti immediati, con ricadute politiche e finanziarie per governi partner come quello di Taipei.

Implicazioni politiche e diplomatiche

La decisione ha subito alimentato preoccupazioni a Taiwan e tra alcuni analisti internazionali: una sospensione prolungata rischia di aumentare l’ansia sull’affidabilità del sostegno statunitense. Il pacchetto da 14 miliardi, che avrebbe superato il precedente record di 11 miliardi, era visto a Taipei come un elemento chiave per la deterrenza. Parallelamente, il presidente Trump ha dato segnali contrastanti sull’approvazione definitiva e ha persino suggerito che la vendita potrebbe diventare una leva negoziale nei rapporti con la Cina, una mossa che infrangerebbe il consueto principio di non consultare Pechino sulle vendite di armamenti a Taiwan sancito nelle pratiche degli ultimi decenni.

Il possibile contatto con il leader taiwanese

Tra le novità più delicate c’è la disponibilità espressa dal presidente Trump a parlare direttamente con il presidente taiwanese Lai Ching-te. Un colloquio ufficiale tra il presidente degli Stati Uniti e il leader di Taipei infrangerebbe una prassi diplomatica radicata dal 1979 e potrebbe provocare una forte reazione da parte di Cina. A livello formale, gli Stati Uniti non riconoscono diplomaticamente Taiwan, ma sono vincolati dal Taiwan Relations Act e dalla politica delle Six Assurances, che regolano la fornitura di mezzi difensivi all’isola.

Reazioni da Taipei e Pechino

Il governo taiwanese ha ribadito l’intenzione di continuare a cercare forniture difensive, considerandole essenziali per la sicurezza e la stabilità nel lo stretto di Taiwan. A Pechino la sospensione è stata interpretata come possibile apertura di spazio negoziale, ma resta ferma la posizione che considera Taipei parte del proprio territorio e si oppone fermamente a trasferimenti che rafforzino la capacità militare dell’isola. In prospettiva, la combinazione di considerazioni operative, manovre diplomatiche e segnali politici rende la questione della vendita un caso emblematico di come la sicurezza materiale e la diplomazia si intreccino nelle relazioni tra Usa, Taiwan e Cina.