Trump al bivio: possibile azione militare contro l'Iran se i negoziati non cambiano

Trump ha incontrato i suoi consiglieri alla sicurezza il 22 maggio 2026 e sta valutando opzioni militari contro l'Iran mentre i negoziati restano in stallo

Il 22 maggio 2026 il presidente Donald Trump ha tenuto una riunione con i suoi principali consulenti per la sicurezza nazionale, un incontro che, secondo fonti giornalistiche, ha messo sul tavolo l’ipotesi di un attacco all’Iran qualora non si verificasse un’inversione dell’ultimo minuto nei negoziati. L’assemblea — riferiscono varie agenzie — ha avuto l’obiettivo di valutare scenari operativi e la lista di obiettivi proposta dal Pentagono, con particolare attenzione alle infrastrutture energetiche.

La notizia arriva in un contesto di crescente tensione regionale: mentre alcuni canali diplomatici riportano bozze di intesa e proposte inedite, l’amministrazione statunitense continua a giudicare insufficiente la controparte iraniana. In parallelo, alleati e attori regionali hanno alzato il livello di allerta, compreso lo Stato di massima prontezza delle forze israeliane, che potrebbero essere coinvolte in eventuali operazioni.

I partecipanti e il contenuto della riunione

All’incontro, celebrato in un contesto riservato, avrebbero preso parte figure di vertice come il vice presidente JD Vance, il segretario di Stato Marco Rubio, il direttore della CIA John Ratcliffe e l’inviato speciale Steve Witkoff, secondo quanto riportato. Il quadro operativo presentato dal Pentagono includeva una lista di obiettivi mirati in prevalenza a colpire la capacità energetica e logistica di Teheran, con l’intento di ridurre la possibilità di ritorsioni su larga scala.

Chi era presente

La composizione della delegazione riflette un equilibrio tra consulenza politica e militare: la presenza di alte cariche politiche insieme a vertici dell’intelligence evidenzia come la decisione considerata sia al crocevia tra geopolitica e operazioni sul campo. Il ruolo del Consiglio di sicurezza nazionale è stato centrale nel mettere a fuoco rischi, benefici e tempistiche di un’eventuale azione.

Obiettivi e preparazione militare

Tra gli obiettivi indicati figurano impianti energetici, depositi e infrastrutture strategiche che, se colpite, potrebbero limitare la capacità di Teheran di sostenere operazioni prolungate. L’escalation implicata in queste scelte tiene conto delle capacità aeree, navali e di intelligence, e della coordinazione con alleati regionali come Israele, già in stato di massima allerta.

Il quadro diplomatico: proposte, divergenze e ostacoli

Sul fronte negoziale, fonti riferiscono che l’Iran ha trasmesso una bozza articolata in più punti, mediata da Paesi terzi, che include aperture su alcune questioni nucleari. Tra i possibili capitoli figura la disponibilità a considerare un congelamento dell’arricchimento dell’uranio per un periodo prolungato, pur non accettando lo smantellamento immediato del programma. Washington, però, valuta la proposta come insufficiente per siglare un accordo definitivo.

Punti chiave della bozza iraniana

La proposta iraniana, in sintesi, sembra offrire misure parziali: si parla di sospendere temporaneamente alcune attività di arricchimento, delocalizzare materiale già arricchito e valutare compensazioni economiche al posto dei risarcimenti bellici. Questi elementi rappresentano concessioni rispetto a posizioni iniziali, ma non colmano i divari considerati inaccettabili dalla parte statunitense.

Reazioni internazionali e messaggi incrociati

Le risposte alla bozza e alle possibili azioni militari variano: il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha rilasciato dichiarazioni sulle capacità iraniane e sul controllo delle rotte marittime, mentre attori come la Russia sottolineano il diritto iraniano all’arricchimento per scopi civili. Nel frattempo, mediatori come il Pakistan sono stati coinvolti nella trasmissione delle proposte, e organismi multilaterali hanno invitato alla cautela per evitare un’escalation con impatti umanitari.

Scenari possibili e prossime mosse

Alla base della scelta di tornare a esaminare opzioni militari c’è la convinzione — riportata dalle fonti — che un accordo non sia imminente. Se la Casa Bianca dovesse ritenere la proposta iraniana inadeguata, il rischio immediato è una ripresa delle operazioni belliche, con ripercussioni su navigazione, forniture energetiche e stabilità regionale. Parallelamente, la via diplomatica rimane percorribile se emergessero garanzie concrete e verificabili.

Nei prossimi giorni è probabile che il presidente e i vertici militari tornino a confrontarsi nella Situation Room per aggiornare valutazioni e scenari. La decisione finale richiederà di bilanciare considerazioni strategiche, rischi per civili e possibili reazioni degli alleati e dell’Iran stesso: la posta in gioco è alta e le scelte odierne determineranno il corso delle relazioni tra Stati Uniti e Iran nei prossimi mesi.