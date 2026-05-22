Paesi più innovativi, Italia al 31° posto

Stresa, 22 mag. (Askanews) – In Italia c’è una convivenza tra eccellenze mondiali e difficoltà strutturali. L’ecosistema dell’innovazione ne è fortemente influenzato: in alcune categorie il nostro Paese è tra i migliori al mondo (come la ricerca accademica e la competitività nelle esportazioni), in altre fa fatica (per esempio negli investimenti per la ricerca o nel mondo dell’istruzione).Questo il quadro che emerge dal TEHA Global Innosystem Index 2026, presentato alla 15a edizione del Technology Forum di TEHA Group, organizzato a Stresa il 21 e 22 maggio.

Ci spiega cos’è Corrado Panzeri, Partner e Responsabile di Innotech Hub di TEHA Group: “Il Global Innosystem Index è un indicatore che, ogni anno, TEHA Group misura per andare a comparare diverse performance in termini di innovazione di circa 50 stati. E’ un indicatore che è costruito su 5 dimensioni e va ad individuare quelli che sono i punti di forza e i punti di debolezza di ciascun Paese”.Nel ranking globale l’Italia si posiziona al 31° posto, lo stesso del 2023.

In testa alla classifica c’è Singapore, seguito da Israele e Regno Unito. Australia e India sono i Paesi che hanno fatto più miglioramenti.”Su 49 Paesi che siamo andati a misurare, l’Italia si trova al 31esimo posto stabile. Quindi, nella nostra ripartizione in 4 blocchi, si trova nella posizione medio-bassa. I principali Paesi europei si trovano tendenzialmente davanti all’Italia e hanno dimostrato in questo ultimo anno un dinamismo superiore rispetto al nostro Paese” ha continuato Panzeri.Dopo aver analizzato le attuali posizioni di classifica dell’Italia su ogni ambito e il potenziale dell’ecosistema nel nostro Paese, TEHA ha elaborato 10 proposte per supportarne la crescita e lo sviluppo.

Ce ne parla ancora Panzeri: “Abbiamo fatto 10 proposte riguardo all’innovazione italiana, che vanno a toccare quelli che sono i principali nodi della competitività della ricerca nel nostro Paese, sia in ambito strategico, sia in ambito di Capitale Umano, sia in ambito di finanziamento alla ricerca”. La distanza dai Paesi migliori emerge dunque soprattutto sul fronte del Capitale Umano, dove l’Italia è 33ma. Criticità anche per risorse finanziarie a supporto dell’innovazione, ambito in cui l’Italia è 30ma. I risultati arrivano invece dalle innovazioni e dalla solidità industriale e scientifica del Paese, che si distingue per qualità della ricerca, dei brevetti, export manifatturiero e presenza di infrastrutture strategiche come i supercomputer, ambito nel quale si colloca al 7° posto mondiale.