Iran, Rubio: "Potremmo avere qualcosa da annunciare", forse già oggi

New Delhi, 23 mag. (askanews) – Secondo quanto affermato dal segretario di Stato americano Marco Rubio esiste la possibilità di un accordo fra Iran e Stati Uniti per porre fine alla guerra. Intervenendo a Nuova Delhi durante una visita di quattro giorni in India, Rubio ha dichiarato: “C’è la possibilità che, che sia nel corso della giornata, domani o tra un paio di giorni, potremmo avere qualcosa da annunciare.

Ma questa questione deve essere risolta”.Secondo il sito d’informazione online americano Axios, che cita una fonte vicina a Donald Trump, il presidente statunitense avrebbe parlato di lanciare un’operazione militare finale, di grande portata e “decisiva”, dopo la quale potrebbe dichiarare vittoria e porre fine alla guerra. D’altra parte, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghaei, ha riferito che Iran e Stati Uniti stanno ultimando il lavoro su un memorandum di intesa in 14 punti, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa iraniana Fars.