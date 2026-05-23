Cannes,Gillian Anderson: per registe donne strada è ancora in salita

Cannes (Francia), 23 mag. (askanews) – La strada per le registe donne nel mondo del cinema è ancora in salita: a dirlo, a margine del Festival di Cannes, che sta per concludersi, è l’attrice americana Gillian Anderson, nota per essere il volto di Dana Scully nella serie televisiva X-Files, della sessuologa Jean Milburn in Sex Education e per interpretare l’ex Primo Ministro Britannico Margaret Thatcher nella quarta stagione della serie Netflix The Crown.

“Credo che quella delle donne che cercano pari opportunità nel settore sia ancora una battaglia in salita , e voglio dire, immagino che… conosco alcune registe che c’è stato un periodo in cui, dopo Time’s Up e #MeToo, trovavano facile farsi assumere, ma che ora stanno davvero facendo fatica”, ha detto Anderson, “direi, insomma, di non mollare, perché ci sono donne come Greta (Gerwig), Chloe (Zhao), Kathryn (Bigelow) ed Emerald (Fennell), e altre ancora, che stanno aprendo la strada e dimostrando che sì, è vero, anche le donne possono dirigere e meritano di vedersi affidare la regia di potenziali successi al botteghino e così via.

Speriamo che questo inizi a fare davvero la differenza”.