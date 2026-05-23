Energy Mundi, Favero (Globe): puntare la bussola da sud a nord

Acireale, 23 mag. (askanews) – “Con Energy Mundi Globe Italia e Gruppo Altea vogliamo puntare la bussola da sud verso nord. Nel luogo hub energetico del Mediterraneo mettendo insieme università, impresa, una comunità viva, pr diffondere le rinnovabili e rispondere alle minacce della geopolitica, alle tensioni sia climatiche che di guerra in un mondo sempre più complicato.

Le rinnovabili possono essere una risposta mettendo insieme innovazione, tecnologia, lavoro e soprattutto tutela dell’ambiente”.Lo ha affermato Matteo Favero, presidente di Globe Italia, ad Acireale in occasione di Energy Mundi, il progetto promosso dall’Associazione Globe Italia e dal Gruppo Altea, con l’obiettivo di costruire un luogo stabile di confronto, approfondimento e proposta sui temi dell’energia sostenibile, delle fonti energetiche rinnovabili e della transizione ecologica.