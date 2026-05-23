Papa ad Acerra, il prete cantante: "A Leone canto il grido della terra"

Acerra (Na), 23 mag. (askanews) – Canta davanti a Papa Leone nella piazza Calipari, ad Acerra, il suo brano “Si sta terra” (se questa terra), un inno contro l’inquinamento ambientale, un vero e proprio grido della terra. Don Mimmo Iervolino è stato per tanti anni a Pomigliano D’Arco, poi è stato costretto a lasciare quella terra per le sue numerose denunce e ora vive in una frazione vicino Nola.

Questa mattina è in piazza Calipari, insieme a don Peppino Gambardella, il prete lavoratore ed ex confessore di Luigi Di Maio, per l’incontro con Papa Prevost.”Ho scritto questo brano durante la pandemia – racconta don Mimmo – poi ho cominciato a cantarlo a varie iniziative, e anche al Circolo Laudato Sii di Pomigliano. Il vescovo di Acerra, mons.

Di Donna, ci ha sempre sostenuto e quando è arrivata la conferma della visita del Papa qui da noi, mi ha chiesto di cantarla proprio davanti al Santo Padre”.”E’ una grande emozione cantare ‘Si sta terra’ qui ad Acerra, il centro della Terra dei Fuochi – prosegue il prete cantante -questa canzone è il grido della terra.

Se la terra potesse parlare, cosa ci direbbe? Che è stanca di questi schiaffi che le diamo con l’inquinamento, con la disperazione. Non ho più acqua per dare vita alla vita, non ho più aria, non ho più la forza per contrastare l’uomo ribelle, dice ancora la terra”.”Ma nella mia canzone c’è anche speranza – ribadisce -. E non ci sono solo uomini che sporcano per denaro ma anche persone che credono di ripulire tutto e risorgere. Questa è la speranza che ci portiamo dentro anche se vediamo tanta corruzione e tanta sporcizia, non solo materiale, ma anche sporcizia umana”.La visita del Papa? “Speriamo che si riaccendano tante coscienze – conclude don Mimmo – e ci auguriamo che tanti si sensibilizzino a un tema vitale, come la tutela del Creato e della nostra terra, casa comune dell’umanità”.